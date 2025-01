Seoul xếp thứ 8 thế giới về trình độ khoa học công nghệ quốc phòng

Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu phát triển công nghệ quốc phòng Hàn Quốc (KRIT) ngày 22/1 công bố "Kết quả khảo sát về trình độ khoa học công nghệ quốc phòng các nước năm 2024", trong đó Hàn Quốc đứng thứ 8 cùng với Nhật Bản.Thứ hạng lần này của Hàn Quốc tăng một bậc so với kết quả khảo sát năm 2021, bằng 82% của nước có trình độ đứng đầu là Mỹ.Mỹ đã giữ vững vị trí số một từ cuộc khảo sát đầu tiên năm 2008, tiếp theo là Pháp (89% so với Mỹ), Nga (89%), Đức (88%), Anh (87%), Trung Quốc (86%), Israel (84%), Hàn Quốc và Nhật Bản (82%), Ý (79%), Ấn Độ (73%), Tây Ban Nha (70%).Trong đó, Seoul xếp thứ 4 thế giới ở lĩnh vực hệ thống hỏa lực bao gồm pháo tự hành K-9; thứ 7 ở lĩnh vực hệ thống chiến đấu cơ động với xe tăng K2, và lĩnh vực chỉ huy, kiểm soát và thông tin, đạn dược, vũ khí phòng không. Lĩnh vực có trình độ tăng rõ rệt nhất là phần mềm quốc phòng, bằng 79% so với Mỹ, tăng 6% so với cuộc khảo sát trước đó. Lĩnh vực vũ khí không người lái trên không đạt 83%, xếp thứ 8.Cuộc điều tra trên được tiến hành ba năm một lần với 12 quốc gia phát triển về quốc phòng trên thế giới, xét về trình độ khoa học công nghệ quốc phòng, xu hướng phát triển hệ thống vũ khí.Cuộc điều tra lần này có hơn 400 chuyên gia tham gia theo hình thức trả lời bản khảo sát và thảo luận nhóm về 26 loại hình thuộc 10 lĩnh vực hệ thống vũ khí chính. Bản tóm tắt kết quả khảo sát được đăng tải trên trang chủ của Viện nghiên cứu phát triển công nghệ quốc phòng Hàn Quốc.Giám đốc KRIT đánh giá trình độ khoa học công nghệ quốc phòng của Hàn Quốc thăng hạng là nhờ những nỗ lực tích cực của cả Chính phủ, giới học giả, nghiên cứu và doanh nghiệp trong việc đầu tư vào nghiên cứu và phát triển quốc phòng, thành công trong các dự án công nghệ trọng tâm cùng hệ thống vũ khí.