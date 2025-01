Thêm 56 đối tượng bị bắt giam trong vụ bạo loạn Tòa án khu vực Tây Seoul

Photo : KBS News

Tòa án khu vực Tây Seoul đã tiến hành thẩm định đề nghị bắt giam 58 đối tượng bị bắt tại trận trong vụ bạo loạn xảy ra tại Tòa án này hôm 19/1, trong đó ban lệnh bắt giam đối với 56 đối tượng.Lý do bắt giam là do lo ngại các đối tượng này bỏ trốn. 2 đối tượng còn lại không bị Tòa ban lệnh bắt giam do xét thấy không có lo ngại tiêu hủy chứng cứ hay bỏ trốn. Trong số những người bị ban lệnh bắt giam, có 39 người đã có hành vi đột nhập trái phép vào Tòa án, 13 người cản trở người thi hành công vụ, 1 người hành hung cảnh sát.Cộng thêm 2 đối tượng mà Tòa án đã ban lệnh bắt giam trước đó, thì tổng số đối tượng bị ban lệnh bắt giam trong vụ bạo loạn tại Tòa án khu vực Tây Seoul đã tăng lên thành 58 người.Mặt khác, Cảnh sát đã tiến hành bắt 3 đối tượng đăng tải bài viết dọa giết thẩm phán, và bắt đầu điều tra với 55 bài viết đăng tải trên mạng đe dọa cơ quan tư pháp.