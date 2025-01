Lượng hành khách sử dụng sân bay quốc tế Incheon dự kiến đạt mức kỷ lục trong dịp Tết Nguyên đán 2025

Photo : YONHAP News

Tổng công ty cảng hàng không quốc tế Incheon cho biết sẽ triển khai đối sách đặc biệt về giao thông dịp Tết Nguyên đán từ ngày 24/1 đến ngày 2/2. Trong khoảng thời gian này, lượng hành khách trung bình tại sân bay Incheon dự kiến đạt 214.000 người, mức cao nhất kể từ khi sân bay đi vào hoạt động.Con số này tăng 12,8% so với mức bình quân 190.000 người/ngày vào dịp Tết Nguyên đán năm ngoái, và tăng 6% so với mức 202.000 người/ngày vào cùng kỳ năm 2019, trước đại dịch COVID-19.Ngày có lượng khách đông nhất trong kỳ nghỉ Tết năm nay được dự đoán là vào thứ Bảy 25/1, với 228.000 lượt khách. Ngoài ra, số lượng hành khách xuất cảnh cao nhất cũng được cho là vào ngày 25/1, với 124.000 người; và ngày có lượng hành khách nhập cảnh cao nhất là thứ Năm 30/1, với 121.000 người.Tổng công ty cảng hàng không quốc tế Incheon sẽ mở cửa một số khu vực xuất nhập cảnh sớm hơn 30 phút so với thường lệ, và tăng cường vận hành thêm các làn kiểm tra an ninh để giảm thiểu tình trạng ùn tắc tại các nhà ga. Ngoài ra, hơn 500 nhân viên hướng dẫn và hỗ trợ làm thủ tục lên máy bay sẽ được bố trí bổ sung, bãi đỗ xe tạm thời cũng sẽ được mở để đảm bảo thuận tiện cho hành khách.Tổng công ty sẽ thành lập Ủy ban đối sách đặc biệt về biện pháp giao thông trong kỳ nghỉ để chuẩn bị cho các tình huống khẩn cấp.