Chỉ số tâm lý tiêu dùng Hàn Quốc tháng 1/2025 vẫn chịu ảnh hưởng của vụ thiết quân luật

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 22/1 công bố kết quả khảo sát xu hướng người tiêu dùng tháng 1/2025, cho thấy chỉ số tâm lý tiêu dùng (CCSI) tháng này đạt 91,2 điểm, tăng 3 điểm so với tháng 12 năm ngoái.Đây là mức tăng cao nhất kể từ tháng 5/2023, nhưng chỉ số này chỉ phục hồi nhẹ so với mức giảm mạnh 12,3 điểm do ảnh hưởng của vụ thiết quân luật hồi tháng trước.Chỉ số tâm lý tiêu dùng được tính từ 6 chỉ số chính trong chỉ số lòng tin của người tiêu dùng (CSI), lấy mức chuẩn 100 điểm là bình quân dài hạn (tháng 1/2003 đến tháng 1/2024); nếu chỉ số này trên 100 điểm thì có nghĩa tâm lý tiêu dùng lạc quan, còn thấp hơn 100 điểm cho thấy tâm lý tiêu dùng bi quan.Năm ngoái, CCSI đã duy trì ở mức lạc quan trên 100 điểm từ tháng 6 đến tháng 11, rồi giảm sâu xuống còn 88,2 điểm trong tháng 12.BOK phân tích chỉ số tâm lý tiêu dùng trong tháng 1 tăng là do kỳ vọng tình hình chính trị bất ổn đươc giải quyết, và viêc Chính phủ mới của Mỹ nới lỏng chính sách thuế quan.Ngân hàng trung ương Hàn Quốc nhấn mạnh cả 6 chỉ số chính trong chỉ số lòng tin người tiêu dùng vẫn thấp hơn mức bình quân dài hạn, nên không thể khẳng định tâm lý tiêu dùng đã cải thiện rõ rệt. Đây chỉ là mức tăng nhẹ sau mức sụt giảm lớn vào tháng 12 năm ngoái.