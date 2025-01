Nhiệt độ bề mặt biển Hàn Quốc đạt mức cao kỷ lục trong năm 2024

Photo : YONHAP News

Viện Khoa học thủy sản quốc gia Hàn Quốc ngày 22/1 cho biết, theo kết quả quan trắc từ tàu nghiên cứu khảo sát, nhiệt độ bề măt nước biển của Hàn Quốc trong năm ngoái là 18,74 độ C, mức cao nhất trong vòng 57 năm qua, cao hơn 0,65 độ C so với mức kỷ lục 18,09 độ C của năm 2023.Xét theo khu vực, nhiêt độ bề mặt nước biển ở vùng biển phía Đông đạt 18,84 độ C, vùng biển phía Tây đạt 17,12 độ C, và vùng biển phía Nam đạt 20,26 độ C. Tất cả đều ghi nhận mức nhiệt cao nhất từ trước đến nay.Nhiệt độ trung bình bề mặt biển Tây Bắc Thái Bình Dương, quanh vùng biển Hàn Quốc, được quan sát qua vệ tinh cũng ghi nhận mức 21,11 độ C, cao nhất trong vòng 25 năm qua.Nguyên nhân khiến nhiệt độ bề mặt nước biển xung quanh Hàn Quốc tăng đột biến trong năm ngoái được cho là do tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu ngày càng gia tăng. Hiện tượng nắng nóng gay gắt kéo dài từ mùa hè đến mùa thu quanh bán đảo Hàn Quốc, cùng với sự gia tăng nhiệt từ các dòng hải lưu chảy từ khu vực vĩ độ thấp gần xích đạo, cũng ảnh hưởng đáng kể.Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) ngày 10/1 cho biết năm ngoái là năm có nhiệt độ cao nhất trong lịch sử khí tượng thời cận đại, nhiệt độ bề mặt biển và hàm lượng nhiệt đại dương (năng lượng nhiệt mà đại dương hấp thụ) cũng đạt mức cao nhất.Viện Khoa học thủy sản quốc gia nhấn mạnh sẽ nỗ lực hết sức trong nghiên cứu phát triển kỹ thuật thích ứng với biến đổi khí hậu, gồm dự báo sự thay đổi khí hậu trong lĩnh vực thủy sản và phát triển các giống nuôi trồng thủy sản chịu nhiệt cao, để đối phó với khủng hoảng khí hậu.