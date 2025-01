Số trẻ chào đời tại Hàn Quốc ghi nhận xu hướng tăng 5 tháng liên tiếp

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc công bố báo cáo "Xu hướng dân số tháng 11/2024", trong đó số trẻ chào đời vào tháng 11 năm ngoái đạt 20.095 trẻ, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm 2023. Đây là tháng thứ 5 liên tiếp số trẻ sinh ra hàng tháng tăng so với cùng kỳ năm trước, kể từ tháng 7 năm ngoái.Số trẻ sinh ra trong 11 tháng đầu năm 2024 đã tăng khoảng 3% so với một năm trước, nên khả năng cao là số trẻ chào đời trong cả năm ngoái sẽ tăng so với năm 2023. Đây cũng là lần đầu số trẻ sơ sinh hàng năm tăng, kể từ mức tăng 0,9% vào năm 2015.Mặt khác, trong tháng 11 năm ngoái có 18.581 cặp đôi kết hôn, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm trước đó, đà tăng 8 tháng liên tiếp. Số cặp kết hôn hàng năm tính đến tháng 11 vừa qua tăng 13,5%, mức cao kỷ lục.Ngược lại, số vụ ly hôn trong tháng 11 là 7.638 vụ, giảm 3,6%. Số người tử vong giảm 3,8%, tương đương 1.145 người, so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, dân số Hàn Quốc giảm tự nhiên 9.124 người trong tháng 11 năm ngoái.