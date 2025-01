Tuyên bố chung của Hội nghị Ngoại trưởng QUAD không nhắc đến vấn đề phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Sau khi chính quyền mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump ra mắt, tân Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Marco Rubio ngày 22/1 (giờ địa phương) đã lần đầu tiên tham dự Hội nghị Ngoại trưởng QUAD (cơ chế thảo luận an ninh gồm 4 nước Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ).Tuy nhiên, trong Tuyên bố chung sau hội nghị, các vấn đề liên quan đến Bắc Triều Tiên, gồm cả phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc lại không được đề cập đến, trong khi nội dung này vẫn luôn xuất hiện trong các báo cáo kết quả Hội nghị thượng đỉnh hay Hội nghị Ngoại trưởng của QUAD từ trước đến nay.Tuyên bố mà Bộ Ngoại giao Mỹ công bố lần này dù không nêu cụ thể một quốc gia nào như Trung Quốc hay Bắc Triều Tiên, nhưng vẫn giữ nguyên cụm từ vốn ám chỉ tới Bắc Kinh là "phản đối các hành động đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng bằng vũ lực hay đàn áp".Có thể thấy đây là một điểm khác biệt so với các tuyên bố chung của QUAD dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden khi luôn đề cập đến vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc và các vấn đề Bắc Triều Tiên. Điều này đã thu hút sự chú ý của dư luận trong bối cảnh tân Tổng thống Mỹ Donald Trump và ứng cử viên Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth gần đây đã gọi Bắc Triều Tiên là một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân.Cam kết hợp tác để phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc luôn được nhắc đến trong tuyên bố chung hay tuyên bố thượng đỉnh tại các hội nghị của QUAD trước đây như Hội nghị Ngoại trưởng tại New Delhi (Ấn Độ) vào tháng 3/2023, Hội nghị thượng đỉnh tại Hiroshima (Nhật Bản) tháng 5/2023, Hội nghị Ngoại trưởng ở Tokyo (Nhật Bản) vào tháng 7/2023 hay Hội nghị thượng đỉnh ở thành phố Wilmington (bang Delaware, Mỹ) vào tháng 9/2024. Tuy nhiên, khó có thể kết luận rằng việc cụm từ “phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc” bị loại bỏ khỏi tuyên bố chung lần này phản ánh sự thay đổi trong chính sách đối với Bắc Triều Tiên của Mỹ.Ông Marco Rubio trong phiên điều trần ngày 15/1 đã khẳng định Mỹ cần tìm kiếm giải pháp nhằm ngăn chặn khủng hoảng mà không khiến các quốc gia khác theo đuổi chương trình vũ khí hạt nhân riêng của mình. Ông cho rằng Washington cần thêm thời gian để xem xét các chính sách liên quan đối với Bình Nhưỡng.