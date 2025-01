GDP thực tế của Hàn Quốc tăng trưởng 0,1% trong quý IV/2024

Photo : KBS News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 23/1 công bố số liệu sơ bộ cho biết Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế quý IV/2024 của Hàn Quốc tăng trưởng 0,1% so với quý trước.GDP đã duy trì đà tăng trưởng 5 quý liên tiếp kể từ quý I/2023 đến quý I/2024, sau đó giảm 0,2% trong quý II/2024. Khi đó, BOK và Chính phủ giải thích nguyên nhân là do hiệu ứng cơ sở bởi GDP trong quý I/2024 bất ngờ tăng 1,3%. Tuy nhiên, mức tăng trong quý III và IV năm ngoái đó chỉ dừng ở mức 0,1%, thậm chí là tăng trưởng GDP của quý IV còn thấp hơn 0,4% so với dự báo của BOK hồi tháng 11 cùng năm (0,5%).Ngân hàng trung ương Hàn Quốc phân tích nguyên nhân chính của xu hướng giảm này là do vụ thiết quân luật đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến tiêu dùng và xây dựng. Theo đó, GDP thực tế của Hàn Quốc cả năm 2024 chỉ tăng 2% so với năm trước đó do không có sự tăng trưởng rõ rệt trong quý IV/2024.Xét theo lĩnh vực, tiêu dùng tư nhân quý IV vừa qua tăng 0,2% nhờ các hàng hóa ít bền như quần áo, giày dép và các dịch vụ y tế, giáo dục. Tiêu dùng Chính phủ cũng tăng 0,5% tập trung vào việc chi trả bảo hiểm y tế và các ưu đãi đảm bảo xã hội bằng hiện vật. Đầu tư thiết bị tăng 1,6% trước sự gia tăng đầu tư máy móc như thiết bị sản xuất chíp bán dẫn. Tuy nhiên, đầu tư xây dựng lại giảm 3,2% do xây dựng tòa nhà và cơ sở hạ tầng giảm. Xuất khẩu tăng 0,3%, chủ yếu nhờ các mặt hàng công nghệ thông tin (IT) như chíp bán dẫn, trong khi nhập khẩu giảm 0,1%, tập trung ở các mặt hàng như ô tô và dầu thô.Xét theo các lĩnh vực có đóng góp lớn vào tăng trưởng quý IV/2024, đầu tư máy móc góp 0,2%; tiêu dùng tư nhân, tiêu dùng Chính phủ và xuất khẩu ròng (xuất khẩu trừ nhập khẩu) đều góp 0,1%. Ngược lại, đầu tư xây dựng lại kéo tụt 0,5% tăng trưởng.Xét theo ngành nghề, ngành chế tạo tăng 0,1% và ngành dịch vụ tăng 0,3%. Ngược lại, ngành nông-lâm-ngư nghiệp giảm 3,9%, lĩnh vực điện-gas-nước giảm 2,9% và ngành xây dựng giảm 3,5%. Mặt khác, Tổng thu nhập quốc nội (GDI) thực tế trong quý IV/2024, chỉ số phản ánh sức mua của người dân, tăng 0,6%, vượt mức tăng trưởng 0,1% của GDP thực tế trong cùng kỳ.