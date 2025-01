Cơ quan điều tra Hàn Quốc chuyển vụ án Tổng thống cho Viện Kiểm sát

Photo : YONHAP News

Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng Hàn Quốc (CIO) ngày 23/1 đã chuyển vụ điều tra Tổng thống Yoon Suk Yeol cho phía Viện Kiểm sát, đề nghị truy tố ông Yoon. Quyết định trên được đưa ra 36 ngày sau khi Viện Kiểm sát chuyển giao vụ án cho CIO.Cơ quan điều tra đã bắt thành công Tổng thống vào ngày 15/1, nhưng quá trình điều tra rơi vào khó khăn do ông Yoon một mực từ chối thẩm vấn. Trong ngày đầu tiên bị bắt, Tổng thống đã bị thẩm vấn trong vòng hơn 10 tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, ông Yoon đã dùng quyền im lặng và không trả lời bất cứ câu hỏi nào, cũng như không chịu ký tên, đóng dấu vào biên bản thẩm vấn.Sau khi được Tòa án ban lệnh bắt giam bị can, CIO đã nỗ lực để áp giải ông Yoon tới phòng điều tra suốt ba ngày qua, nhưng không thành công. Ngoài ra, CIO cũng đã thực thi lệnh khám xét nhà riêng của Tổng thống và Văn phòng Tổng thống để lấy máy chủ điện thoại di động chống nghe lén mà ông Yoon từng sử dụng, nhưng đều bị Văn phòng Cảnh vệ Tổng thống chặn lại nên đành phải rút nhân lực về.Rốt cuộc, CIO đã không thể điều tra được Tổng thống, đành phải chuyển giao vụ án cho Viện Kiểm sát, sớm hơn 5 ngày so với thời hạn lệnh bắt giam lần một là đến ngày 28/1. Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng không có quyền truy tố với Tổng thống nên phải chuyển lại vụ việc cho Viện Kiểm sát để truy tố ông Yoon.Dự kiến Viện Kiểm sát sẽ đề nghị Tòa án khu vực Trung Seoul gia hạn thời gian tạm giam ông Yoon để tiếp tục điều tra. Có thể Viện Kiểm sát sẽ truy tố ông Yoon trước hoặc sau ngày 5/2 tới.