Samsung trình làng dòng điện thoại Galaxy S25 với tính năng AI được nâng cấp hoàn chỉnh

Hãng điện tử Samsung ngày 22/1 (giờ địa phương) đã tổ chức sự kiện "Galaxy Unpack 2025" tại bang California (Mỹ), trình làng dòng smartphone Galaxy S25 mới nhất, nâng cấp mạnh mẽ về tính năng trí tuệ nhân tạo (AI).Ông Roh Tae-moon, Giám đốc bộ phận MX (trải nghiệm di động) của Samsung cho biết nếu như chiếc S24 ra mắt năm ngoái là sự khởi đầu của tính năng AI trên điện thoại, thì chiếc S25 lần này là khởi đầu của một chiếc smartphone có cấu trúc AI hoàn chỉnh. Mẫu điện thoại mới cung cấp trải nghiệm AI dễ dàng và trực quan nhất từ ​​trước đến nay, vừa là một chiếc điện thoại thông minh AI, vừa là một người bạn đồng hành AI thực sự.S25 được tăng cường kết nối giữa các ứng dụng bằng nền tảng AI tích hợp đầu tiên của Galaxy mang tên "One UI", trong đó AI sẽ tự kết nối các ứng dụng mà người dùng không cần phải tìm kiếm từng app một. Ví dụ như khi xem YouTube, nếu người dùng yêu cầu tóm tắt nội dung thì AI sẽ tự động chuyển nội dung tóm tắt vào phần Ghi chép trong máy.Trong thư viện ảnh, chỉ cần người dùng nhập từ khóa là AI sẽ tự động tìm ảnh. AI cũng phân tích thói quen sử dụng của người dùng để cung cấp thông tin tóm lược (chức năng "Now Brief"). Máy sẽ cung cấp thông tin cần thiết cho người dùng như thời tiết, lịch trình, chất lượng giấc ngủ như một "thư ký riêng", giới thiệu những tin tức đáng quan tâm ở những trang web mà người dùng thường xuyên truy cập.Ngoài ra, tính năng "phiên dịch thời gian thực" của S25 được tăng thành hỗ trợ 20 ngôn ngữ. Máy được bổ sung thêm các tính năng như chuyển nội dung cuộc điện thoại thành dạng văn bản, tóm tắt cuộc nói chuyện.Camera của S25 được trang bị thêm cảm biến có độ phân giải cao và công cụ "ProVisual Engine" thế hệ mới dựa trên AI, giúp người dùng có thể ghi lại hình ảnh ở độ phân giải cao một cách chi tiết từ khoảng cách xa. Ở phiên bản cao nhất là Ultra được lắp camera góc siêu rộng với 50 triệu điểm ảnh. Máy còn được bổ sung thêm tính năng biên tập video bằng công nghệ AI, giúp điều chỉnh, loại bỏ tiếng ồn, âm thanh không mong muốn trong video một cách dễ dàng.Thiết kế của chiếc Galaxy S25 lần này có góc hơi bo tròn, viền máy giảm đi 15% nên màn hình to hơn, độ dày giảm đi khoảng 0,4 mm, trọng lượng nhẹ hơn khoảng 6% so với S24.Dòng máy mới sẽ lần lượt được ra mắt trong nước và trên toàn thế giới từ ngày 7/2 tới. Tại Hàn Quốc, Samung sẽ mở đợt bán sớm từ ngày 24/1 tới 3/2.