Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc bác đề xuất luận tội Chủ tịch Ủy ban Phát thanh, truyền hình và truyền thông

Photo : YONHAP News

Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc ngày 23/1 đã bác đơn đề nghị của Quốc hội về việc xét xử luận tội Chủ tịch Ủy ban Phát thanh, truyền hình và truyền thông Lee Jin-sook. Đây là phán quyết đầu tiên về các vụ luận tội đang được Tòa án Hiến pháp xét xử, và là quyết định sau 6 tháng kể từ khi Quốc hội thông qua dự thảo luận tội vào tháng 8 năm ngoái.Trong số 8 thẩm phán tham gia xét xử, có 4 người đưa ra ý kiến bác bỏ và 4 người chấp thuận. Các thẩm phán bác bỏ luận tội cho rằng việc Chủ tịch Lee tiến hành biểu quyết thông qua phương án bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của các đài phát sóng công cộng khi Ủy ban Phát thanh, truyền hình và truyền thông chỉ có hai thành viên là hợp pháp. Các lý do khác mà Quốc hội nêu ra để yêu cầu luận tội không đủ căn cứ theo Hiến pháp. Ngược lại, các thẩm phán đồng tình luận tội nhận định việc đưa ra quyết định khi Ủy ban chỉ có hai thành viên là vi phạm pháp luật nghiêm trọng, do không đảm bảo được tính hợp pháp và chính đáng.Theo đó, Tòa án Hiến pháp đã bác việc luận tội bà Kim do không nhận được đủ số phiếu ủng hộ của 6 thẩm phán theo quy định. Với quyết định này, Chủ tịch Lee Jin-sook đã được khôi phục chức vụ ngay lập tức.Về phần mình, Quốc hội đã bày tỏ thất vọng, cho rằng Tòa án Hiến pháp đã bỏ qua ý nghĩa ban đầu của việc thành lập Ủy ban Phát thanh, truyền hình và truyền thông là đưa ra các quyết định thông qua thảo luận với tư cách là một cơ quan hành chính.