Lượng tiêu thụ gạo bình quân đầu người của Hàn Quốc năm 2024 bằng một nửa so với 30 năm trước

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 23/1 công bố kết quả điều tra "Lượng tiêu thụ ngũ cốc năm 2024". Trong năm ngoái, người dân Hàn Quốc tiêu thụ bình quân 55,8 kg gạo/năm, giảm 1,1% (0,6 kg) so với một năm trước. Lượng gạo tiêu thụ của người Hàn hiện chỉ bằng một nửa so với cách đây 30 năm là năm 1994 (108,3 kg).Trong năm ngoái, bình quân mỗi người dân tiêu thụ 152,9g gạo/ngày, tức khoảng một bát rưỡi cơm. Như vậy, lượng tiêu thụ gạo bình quân đầu người lại một lần nữa xác lập mức thấp kỷ lục kể từ năm 1962. Trong vòng hơn 30 năm qua, lượng tiêu thụ gạo mỗi năm lại ghi nhận mức thấp kỷ lục mới.Lượng tiêu thụ ngũ cốc (gồm gạo và các loại ngũ cốc khác) bình quân một năm đạt 64,4 kg, giảm 0,3% (0,2 kg) so với năm trước, cũng là mức thấp kỷ lục.Tuy nhiên, lượng gạo sử dụng làm nguyên liệu trong thực phẩm và đồ uống năm 2024 là 873.363 tấn, tăng 6,9%. Đặc biệt, lượng tiêu thụ gạo của các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm tiện lợi, thực phẩm chế biến sẵn tăng mạnh tới 25%.