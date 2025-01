Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thảo luận hợp tác an ninh, quốc phòng với Mỹ và EU

Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Tae-yul ngày 22/1 đã có buổi gặp với tân Tư lệnh quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc và cũng là Tư lệnh Liên quân Hàn-Mỹ kiêm Tư lệnh Liên hợp quốc Xavier Brunson để chúc mừng ông nhậm chức, thảo luận về quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ, cũng như các vấn đề liên quan đến Bắc Triều Tiên.Ông Cho bày tỏ hy vọng ông Brunson sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì, củng cố vững chắc trạng thái phòng thủ của đồng minh Hàn-Mỹ, thúc đẩy các thành quả hợp tác song phương như chính sách răn đe mở rộng và hợp tác ba bên Hàn-Mỹ-Nhật, trên cương vị là Tư lệnh quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc.Đáp lại, tân Tư lệnh Brunson gửi lời cảm ơn tới Bộ trưởng Cho vì sự đón tiếp nồng hậu, khẳng định lại cam kết của Mỹ trong việc bảo vệ Hàn Quốc. Ông Brunson cũng nhấn mạnh sẽ duy trì trạng thái phòng thủ liên quân giữa Seoul và Washington thông qua các cuộc tập trận thực tế, giữ vững động lực của các cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ và Hàn-Mỹ-Nhật để góp phần vào sự ổn định khu vực, trong bối cảnh tình hình an ninh bán đảo Hàn Quốc đang đứng trước nhiều thách thức.Mặt khác, Bộ trưởng Cho Tae-yul trong cùng ngày cũng có cuộc điện đàm đầu tiên với Đại diện cấp cao Liên minh châu Âu (EU) về chính sách đối ngoại và an ninh Kaja Kallas để thảo luận về quan hệ Hàn-EU, hợp tác Nga-Triều và tình hình bán đảo Hàn Quốc.Bộ trưởng Cho gửi lời chúc mừng bà Kallas nhậm chức và kêu gọi tiếp tục tăng cường mối quan hệ đối tác chiến lược Hàn-EU. Đáp lại, bà Kallas khẳng định Seoul là đối tác chiến lược quan trọng của Liên minh châu Âu và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác chặt chẽ với Hàn Quốc.Hai bên còn lên án mạnh mẽ hợp tác quân sự Nga-Triều là mối đe dọa không chỉ đối với an ninh Hàn Quốc mà còn với cả châu Âu và toàn thế giới, cũng như nhất trí phối hợp để thúc đẩy chấm dứt hợp tác quân sự giữa Matxcơva và Bình Nhưỡng. Ngoài ra, cả hai bên cũng nhận định Hàn Quốc và EU ngày càng mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế đến an ninh trong suốt 15 năm kể từ khi thiết lập quan hệ đối tác chiến lược song phương. Hai bên nhất trí sẽ tiếp tục thảo luận, tổ chức đối thoại chiến lược lần thứ hai, đối thoại chính trị cấp cao song phương và thúc đẩy triển khai quan hệ đối tác trong an ninh và quốc phòng Hàn-EU trong thời gian tới.