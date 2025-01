Dân số di cư nội địa năm 2024 của Hàn Quốc tăng trở lại sau ba năm

Photo : KBS News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 24/1 công bố tài liệu "Di cư nội địa năm 2024". Trong năm ngoái, Hàn Quốc có 6.283.000 người di cư nội địa (dân số di chuyển khỏi khu vực cư trú trong nước), tăng 2,5% so với năm 2023.Dân số di cư nội địa đã giảm ba năm liên tiếp từ năm 2021 (giảm 6,7%) do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, rồi tăng trở lại vào năm ngoái.Tỷ lệ di cư nội địa (số người di chuyển trên mỗi 100 dân) đạt 12,3%, bằng với năm 2022 và tăng 0,3% so với năm 2023. Cục Thống kê phân tích trong vòng từ tháng 1-11 năm ngoái, lượng giao dịch nhà ở đã tăng 14,7%, nên dân số di cư nội địa cũng tăng theo.Xét theo độ tuổi, tỷ lệ di cư nội địa ở nhóm dân số ngoài 20 tuổi là 23,9%, ngoài 30 tuổi là 21%, nhóm ngoài 60 tuổi và 70 tuổi lần lượt là 7,1% và 5%.5 trên tổng số 17 tỉnh, thành phố có dân cư chuyển đến nhiều hơn số dân chuyển đi, gồm tỉnh Gyeonggi, thành phố Incheon, tỉnh Bắc Chungcheong, thành phố Sejong, tỉnh Nam Chungcheong. 12 tỉnh, thành còn lại trong đó gồm thủ đô Seoul và thành phố Busan có dân số chuyển đi nhiều hơn dân số chuyển đến. 61,3% dân số chuyển ra ngoài Seoul đến sinh sống tại tỉnh Gyeonggi.