Mỹ khởi tố 5 đối tượng hỗ trợ Bắc Triều Tiên kiếm ngoại tệ

Photo : KBS News

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 23/1 (giờ địa phương) đã khởi tố hai gười Mỹ, hai người Bắc Triều Tiên và một người Mexico, với cáo buộc có âm mưu lừa đảo Chính phủ Mỹ và rửa tiền.Tòa án liên bang Nam Florida (Mỹ) cho biết nhóm người này từ tháng 4/2018 đến tháng 8/2022 đã bố trí các chuyên gia về công nghệ thông tin (IT) Bắc Triều Tiên làm việc cho ít nhất 64 công ty Mỹ, giúp các chuyên gia miền Bắc thu về tổng cộng 866.255 USD.Công tố viên Mỹ cho biết hai công dân Mỹ bị khởi tố đã điều hành một công ty tuyển dụng nhân sự IT, sử dụng hộ chiếu bị đánh cắp hoặc giả mạo để hỗ trợ các chuyên gia IT miền Bắc được làm việc từ xa cho các tổ chức tài chính Mỹ và doanh nghiệp bán lẻ đa quốc gia. Sau đó, họ cài đặt phần mềm đặc biệt vào máy tính mà các công ty tuyển dụng gửi đến, rồi gửi lại cho các chuyên gia Bắc Triều Tiên. Tại gần nơi cư trú của các nghi phạm người Mỹ ở Florida, Cục Điều tra liên bang (FBI) đã phát hiện thiết bị dùng để ngụy tạo vị trí làm việc của các chuyên gia IT miền Bắc tại Mỹ.Trong khi đó, hai công dân Bắc Triều Tiên bị khởi tố đang cư trú tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Còn nghi phạm người Mexico thì cư trú tại Thụy Điển, và đã bị bắt tại Hà Lan vào ngày 10/1 vừa qua.FBI cảnh báo rằng các chuyên gia IT Bắc Triều Tiên cũng đánh cắp thông tin nhạy cảm từ hệ thống mạng của công ty để tống tiền doanh nghiệp khi giả danh làm việc tại các công ty nước ngoài. FBI cho biết đã xác nhận các trường hợp chuyên gia IT miền Bắc truy cập trái phép vào hệ thống mạng công ty, giữ các thông tin nhạy cảm làm con tin và yêu cầu tiền chuộc.