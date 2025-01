Hộp đen máy bay Jeju Air đã dừng hoạt động khi cách đường băng 2 km

Photo : YONHAP News

Ủy ban điều tra tai nạn hàng không và đường sắt thuộc Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc ngày 27/1 công bố trên trang chủ kết quả điều tra sơ bộ về thảm họa máy bay Jeju Air đã cướp đi 179 sinh mạng vào ngày 29/12 năm ngoái.Theo báo cáo, thiết bị ghi dữ liệu chuyến bay (FDR) và thiết bị ghi âm buồng lái (CVR) của chiếc máy bay gặp nạn đã dừng ghi dữ liệu vào thời điểm máy bay bị va chạm với chim. Thời điểm máy bay bị va chạm với chim vẫn đang được phân tích và chưa có kết luận chính xác. Tuy nhiên, vào lúc 8 giờ 58 phút ngày xảy ra tai nạn, phi công đã phát tín hiệu khẩn cấp thông báo về việc va chạm với chim, gần khớp với thời điểm thiết bị FDR dừng ghi dữ liệu là 8 giờ 58 phút 50 giây. 4 phút 7 giây sau, tức vào lúc 9 giờ 2 phút 57 giây, chiếc máy bay này đã bị va chạm với bức tường bê tông và bốc cháy.Thời điểm hộp đen máy bay dừng hoạt động, máy bay đang bay trên biển, nằm cách đầu đường băng 01 của sân bay quốc tế Muan khoảng 2 km về phía Nam. Vận tốc lúc đó của máy bay là 298 km/giờ, độ cao giảm xuống còn 151m.Ủy ban điều tra đã phát hiện được lông chim và máu của chim mòng két ở hai bên động cơ. Sau khi va chạm với bức tường bê tông của sân bay Muan và bốc cháy, hai động cơ này đã bị vùi lấp trong đống đổ nát của bức tường này.Báo cáo điều tra công bố lần này còn bao gồm nội dung liên quan tới lịch sử hoạt động của máy bay, kinh nghiệm của phi công.Chiếc máy bay nói trên là dòng máy bay B737-800 do hãng Boeing (Mỹ) sản xuất và bán cho hãng hàng không giá rẻ Ryan Air của châu Âu vào ngày 4/9/2009, sau đó được Jeju Air thuê lại vào ngày 3/2/2017 và khai thác cho tới trước khi xảy ra tai nạn.Cơ trưởng có tổng thời gian bay là 6.823 giờ, trong đó có 6.096 giờ bay với máy bay cùng chủng loại với chiếc máy bay bị nạn. Trước khi xảy ra vụ tai nạn, cơ trưởng đã bay tổng cộng 186 giờ trong vòng 90 ngày gần nhất. Cơ phó có kinh nghiệm là 1.650 giờ bay, trong đó có 1.339 giờ bay với máy bay cùng chủng loại, bay 164 giờ trong vòng ba tháng gần nhất.Đây là báo cáo chính thức đầu tiên kể từ sau vụ tai nạn của Ủy ban điều tra tai nạn hàng không và đường sắt. Vào ngày 25/1 vừa qua, Ủy ban đã trình bày trước về kết quả điều tra sơ bộ với gia quyến, rồi sau đó đăng tải nội dung nói trên lên trang chủ trong ngày 27/1.Theo quy định trong Công ước về Hàng không dân dụng quốc tế (CICA), cơ quan điều tra tai nạn hàng không của một nước phải gửi báo cáo điều tra sơ bộ cho Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) và các nước liên quan tới vụ tai nạn trong vòng 30 ngày sau sự cố.Được biết, Ủy ban điều tra đã gửi báo cáo nói trên cho Mỹ và Pháp, hai nước sản xuất máy bay và động cơ, cùng Thái Lan, nước có công dân thiệt mạng trong vụ tai nạn.Tiếp theo, Ủy ban này sẽ tiến hành điều tra một cách toàn diện về vụ va chạm với chim, mảnh vỡ động cơ, phân tích dữ liệu từ hộp đen, tài liệu của trạm kiểm soát không lưu, phụ tùng máy bay, hạ tầng sân bay để làm rõ chính xác nguyên nhân vụ tai nạn. Ngoài ra, Ủy ban cũng sẽ hợp tác với Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Mỹ (NTSB) và Cục Điều tra và phân tích an toàn hàng không dân dụng Pháp (BEA) trong quá trình điều tra vụ việc.