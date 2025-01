Tổng số đối tượng bị bắt giam trong vụ bạo loạn tại Tòa án Hàn Quốc tăng lên thành 62 người

Photo : KBS News

Tòa án khu vực Tây Seoul ngày 26/1 đã tiến hành thẩm vấn và ban lệnh bắt giam đối với một bị can về cáo buộc đột nhập trái phép vào trụ sở cơ quan Nhà nước, vi phạm Luật xử phạt hành vi bạo lực. Tòa án giải thích lý do ban lệnh bắt giam là do lo ngại bị can bỏ trốn.Cùng ngày, Hội đồng xét xử đã bác lệnh bắt giam đối với một đối tượng khác liên quan tới vụ bạo loạn tại Tòa án khu vực Tây Seoul xảy ra vào rạng sáng ngày 19/1, khi Tòa ban lệnh bắt giam đối với Tổng thống Yoon Suk Yeol.Như vậy, tổng số đối tượng bị bắt giam trong vụ bạo loạn xảy ra tại Tòa án khu vực Tây Seoul trong hai ngày 18-19/1 vừa qua đã tăng lên thành 62 người. Trong tổng số 90 đối tượng bị bắt tại trận trong vụ bạo loạn, phía Cảnh sát đã đề nghị bắt giam đối với 66 người, và 63 người trong số này bị Viện Kiểm sát đề nghị Tòa ban lệnh bắt giam.Mặt khác, Cảnh sát vẫn đang điều tra các bài viết liên quan đăng tải trên mạng trực tuyến về những hành vi nhóm họp hội ý trái phép trước khi xảy ra vụ bạo loạn.