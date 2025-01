Photo : YONHAP News

Đài châu Á tự do (RFA) ngày 28/1 dẫn lời người phát ngôn lực lượng đặc nhiệm của Ukraine trên trang "The Kyiv Independent", cho biết một phần binh lính Bắc Triều Tiên cử sang Nga đã tạm thời rút khỏi khu vực tiền tuyến. Người phát ngôn này giới thiệu những binh lính đã rút về là binh lực từng tham gia chiến đấu tại khu vực Kursk, nơi mà Ukraine bố trí Trung tâm tác chiến đặc nhiệm Hải quân 73.Một trang khác của Ukraine là "Evocation.info" phân tích sự rút lui này của quân đội Bắc Triều Tiên cho thấy binh lực miền Bắc có vẻ dành thời gian hồi phục tại khu vực đồn trú và chờ quân tiếp viện, dự kiến sẽ tới vào trung tuần tháng 3.Một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cùng ngày cho biết quân đội Nga đã chiếm lại được khoảng 50% khu vực tỉnh Kursk mà Ukraine đóng chiếm trước đó. Hiện Matxcơva chưa có dấu hiệu cử thêm quân lính miền Bắc.Trong một diễn biến khác, Báo cáo viên đặc biệt về nhân quyền Bắc Triều Tiên tại Liên hợp quốc Elizabeth Salmon đã bày tỏ lo ngại nghiêm trọng về việc video và hình ảnh của hai quân lính miền Bắc bị quân đội Ukraine bắt sống ngày 9/1 bị đăng tải trên mạng xã hội, truyền hình. Báo cáo viên Salmon cho rằng căn cứ theo Khoản 1 Điều 13 Công ước Geneva năm 1949, tù nhân chiến tranh phải được bảo vệ khỏi các hành vi bạo lực, đe dọa, lăng mạ hay kích thích sự tò mò của công chúng.Bà Salmon cũng chỉ ra rằng những tù nhân nói trên khi được trao trả về Bắc Triều Tiên sẽ đối diện với tình trạng bị xâm phạm nhân quyền nghiêm trọng. Do đó, Báo cáo viên Liên hợp quốc đề nghị giới chức Ukraine tuân thủ đúng nguyên tắc cấm trục xuất, tức cấm hồi hương người có nguy cơ bị đàn áp, tra tấn.