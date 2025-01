Thời tiết xấu ảnh hưởng tới giao thông tại Hàn Quốc trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

Photo : YONHAP News

Tổng công ty đường sắt Hàn Quốc (KORAIL) ngày 28/1 cho biết do thời tiết rét đậm, tuyết rơi dày, một số đoạn tàu cao tốc KTX tuyến Gyeongbu, Honam, Gangneung và Jungang phải chạy chậm.Cụ thể, tuyến Gwangmyeong-Dongdaegu chạy chậm hơn thông thường cho tới 12 giờ trưa cùng ngày; tuyến Osong-Gongju, Manjong-Namgangneung, Seowonju-Bongyang sẽ giảm tốc cả hai chiều cho tới khi có thông báo tiếp theo.Do các tàu phải vận hành chậm hơn tốc độ thông thường nên lịch trình các chuyến tàu KTX đang bị gián đoạn trên cả nước. Một số tuyến tàu cao tốc Suseo (SRT) cũng phải giảm tốc độ tối đa xuống 170-230 km/h trong ngày 28/1, gây ra nhiều trường hợp chậm tàu từ 20-30 phút so với lịch trình.Thời tiết xấu cũng gây ảnh hưởng tới hoạt động hàng không. Vào sáng cùng ngày, đã có 11 chuyến bay bị chậm giờ khởi hành từ sân bay quốc tế Incheon. Tại sân bay Gimpo tính đến 10 giờ sáng cũng có 4 chuyến bị hủy và 17 chuyến bị chậm giờ do thời tiết xấu. Sân bay Jeju có 27 chuyến bay bị huỷ, 25 chuyến bị chậm giờ.