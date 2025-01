Tranh cãi quá trình xử lý khiếu nại về quyền phòng vệ của Tổng thống tại Ủy ban nhân quyền

Photo : YONHAP News

Theo tài liệu của Ủy ban nhân quyền quốc gia Hàn Quốc trình lệ nghị sĩ Choo Mi-ae (đảng Dân chủ đồng hành) ngày 28/1, kể từ sau vụ thiết quân luật ngày 3/12 năm ngoái, Ủy ban này đã tiếp nhận 4 trường hợp khiếu nại vì bị xâm hại nhân quyền và quyền cơ bản do sắc lệnh thiết quân luật của Tổng thống Yoon Suk Yeol.Trong số này, có 3 khiếu nại là của người dân thường hoặc tổ chức dân sự, 1 trường hợp là của nghị sĩ Koh Min-jung (đảng Dân chủ đồng hành). Ủy ban đã tiếp nhận khiếu nại đầu tiên vào ngày 8/12 năm ngoái, nhưng phải tới gần đây, tức sau hơn một tháng, mới bắt tay vào điều tra.Thông thường, sau khi tiếp nhận khiếu nại, Ủy ban nhân quyền sẽ tiến hành điều tra để đưa ra quyết định có đưa khiếu nại đó lên Tiểu ban hoặc Ủy ban thường trực hay không, rồi sau đó đưa ra khuyến nghị liên quan hoặc bác bỏ khiếu nại. Thời hạn điều tra của Ủy ban không có giới hạn cụ thể, nhưng thường mất khoảng một năm cho tới khi có quyết định cuối cùng.Trước đó, một số ủy viên của Ủy ban này đã đề xuất "Kiến nghị về đối sách khắc phục khủng hoảng quốc gia sau vụ thiết quân luật", trong đó có nội dung bảo đảm quyền phòng vệ cho Tổng thống Yoon Suk Yeol, một nội dung gây tranh cãi. Sau đó, Ủy ban nhân quyền định trình kiến nghị này lên phiên họp toàn thể vào ngày 20/1 vừa qua, nhưng đã phải hoãn lại do lo ngại xung đột.Nghị sĩ Choo Mi-ae chỉ ra rằng trong khi khiếu nại của người dân về hành vi xâm hại nhân quyền trong vụ thiết quân luật mất một tháng mới được điều tra, thì kiến nghị nói trên lại được sắp xếp đưa ngay lên phiên họp toàn thể của Ủy ban nhân quyền. Bà Choo nhấn mạnh Ủy ban nhân quyền không phải là cơ quan đại diện cho quyền lực, mà phải đóng vai trò là phòng lũy cuối cùng bảo vệ nhân quyền cho người dân.Mặt khác, tổ chức dân sự mang tên "Hành động chung nhằm chấn chỉnh Ủy ban nhân quyền quốc gia" dự kiến sẽ quy tụ các nạn nhân bị xâm hại nhân quyền do vụ thiết quân luật để khiếu nại tập thể lên Ủy ban.