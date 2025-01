Photo : YONHAP News

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo "DeepSeek" của công ty khởi nghiệp Trung Quốc đã gây ra cú sốc lớn tại thị trường Mỹ. Ngay sau khi được công bố, ứng dụng này đã vượt qua ChatGPT để đứng số một trong App Store của Apple.Bất chấp lệnh cấm vận xuất khẩu chíp bán dẫn của Mỹ, doanh nghiệp Trung Quốc vẫn phát triển thành công mô hình trí tuệ nhân tạo với chi phí thấp, tính năng cao. Sự ra mắt ấn tượng của "DeepSeek" khiến cổ phiếu của các gã khổng lồ công nghệ Mỹ như NVIDIA sụt giảm mạnh.Tại thị trường chứng khoán New York ngày 27/1 (giờ địa phương), cổ phiếu của NVIDIA đã giảm mạnh tới 17%, công ty TSMC (Đài Loan) giảm 13%. Cổ phiếu của các hãng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI giảm kéo theo sự sụt giảm của thị trường chứng khoán New York. Chỉ số NASDAQ lao dốc 3%, chỉ số S&P 500 giảm gần 1,5%.Trong tuần trước, DeepSeek đã công bố mô hình AI "R1" có tính năng tương tự với ChatGPT, mô hình AI tạo sinh của công ty OpenAI. Trong khi OpenAI và Meta phải mất hàng tỷ USD để phát triển thì DeepSeek chỉ tốn 5,6 triệu USD. Do không thể nhập chíp bán dẫn đời mới đắt đỏ của NVIDIA, công ty khởi nghiệp Trung Quốc phải thay thế bằng chíp bán dẫn đời cũ giá rẻ.Giới chuyên gia cho rằng mô hình AI của DeepSeek sẽ là một bước ngoặt mới trong việc đổi mới trí tuệ nhân tạo. Ngày càng có nhiều ý kiến lo ngại rằng vị thế của các "ông lớn" công nghệ Mỹ trên thị trường AI đang bị lung lay. Lệnh cấm vận của Mỹ ngược lại đã khiến giới doanh nghiệp Trung Quốc phải tích cực phát triển các mô hình AI với chi phí thấp.Về cơn bão AI từ Trung Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27/1 (giờ địa phương) đánh giá đây là "một điều tích cực" và là hồi chuông cảnh tỉnh với ngành công nghiệp Mỹ. Đó là bởi bất cứ ai cũng mong muốn bỏ ra ít tiền nhưng đạt được kết quả tương tự.