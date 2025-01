Hàng loạt chuyến bay và tàu khách bị hủy vào ngày Tết do ảnh hưởng của tuyết rơi dày

Photo : YONHAP News

Theo báo cáo của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Hàn Quốc ngày 29/1, 4 chuyến bay không thể cất cánh tại sân bay Gimpo (thành phố Seoul), 5 chuyến không thể cất cánh tại sân bay Gimhae (thành phố Busan) vào mùng 1 Tết. Trong khi đó, tổng cộng 111 chuyến bay nội địa và quốc tế đã bị hủy hoặc trì hoãn vào một ngày trước đó.40 chuyến tàu khách trên 30 tuyến đường biển, bao gồm các tuyến từ thành phố Incheon đến đảo Baengnyeong (trên biển phía Tây), cảng Gyema (tỉnh Nam Jeolla) đến quần đảo Anma (trên biển phía Nam), thành phố Pohang (tỉnh Bắc Gyeongsang) đến đảo Ulleung (trên biển phía Đông), cũng đã phải tạm ngừng hoạt động.Trên các tuyến đường bộ, giao thông bị gián đoạn tại 26 tuyến đường ở các địa phương như hai tuyến ở tỉnh Gyeonggi, ba tuyến ở tỉnh Bắc Chungcheong, 6 tuyến ở tỉnh Nam Chungcheong và 5 tuyến ở tỉnh Nam Jeolla. Đặc biệt, toàn bộ tuyến đường núi đã bị phong tỏa ở vùng núi đảo Jeju do tuyết rơi dày tới gần 130 cm.Ngoài ra, 386 tuyến đường leo núi thuộc 18 công viên quốc gia, bao gồm núi Mudeung ở Gwangju và núi Jiri ở tỉnh Nam Jeolla, cũng đã bị phong tỏa.Tổng công ty đường sắt Hàn Quốc (KORAIL) cũng đã phải giảm tốc độ vận hành tàu cao tốc KTX ở một số tuyến để đảm bảo an toàn trước thời tiết rét đậm và tuyết rơi dày.Dọc theo vùng bờ biển phía Đông bán đảo Hàn Quốc, gió giật mạnh tới 123 km/h, tương đương với khi có bão, gây ra nhiều sự cố như mất điện. Lực lượng cứu hỏa từ ngày 27/1 đã thực hiện 105 trường hợp cứu nạn và 156 vụ tiến hành các biện pháp an toàn, nhưng chưa ghi nhận thiệt hại về người. Tuy nhiên, nhiều cơ sở vật chất đã bị hư hại, đặc biệt là ở tỉnh Nam Chungcheong, nơi 13 chuồng trại chăn nuôi lợn, bò và dê bị sập, cùng với một nhà kính nông nghiệp bị hư hỏng.