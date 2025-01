Tổng thống Hàn Quốc đón Tết Nguyên đán năm 2025 tại trại tạm giam

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã đón Tết Nguyên đán lần thứ ba trong nhiệm kỳ của mình tại phòng giam riêng trong trại tạm giam Seoul. Trước thềm năm mới, ông Yoon đã gửi thông điệp qua nhóm luật sư, cho biết bản thân luôn nhớ đến người dân, bày tỏ sự lo lắng cho tương lai đất nước và khẳng định thiết quân luật không thể bị coi là hành động nổi loạn.Tuy nhiên, vào đúng ngày Tết Nguyên đán, Tổng thống Hàn Quốc đã không đưa ra bài phát biểu nào do không thể gặp gỡ bên ngoài theo quy định ngày lễ. Ông chỉ gặp nhóm luật sư để chuẩn bị cho phiên tòa luận tội.Nghị sĩ đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân Yoon Sang-hyun và 20 Chủ tịch Ủy ban khu vực ngoài Quốc hội ngày 29/1 đã tập trung trước trại tạm giam Seoul, yêu cầu trả tự do cho Tổng thống. Nghị sĩ Yoon nhấn mạnh Viện kiểm sát cần trả tự do cho ông Yoon để đảm bảo quyền tự bào chữa của Tổng thống trong phiên tòa tại Tòa án Hiến pháp.Ngoài ra, 80 Chủ tịch Ủy ban khu vực ngoài Quốc hội, trong đó có cựu Bộ trưởng Địa chính và giao thông Won Hee-ryong và cựu nghị sĩ Lee Yong của đảng cầm quyền, đã thành lập nhóm phản đối luận tội Tổng thống. Nhóm này đã lập bản cam kết sẽ sát cánh đến cùng với ông Yoon và chuyển bản tuyên bố này cho nhóm luật sư của Tổng thống.Sau kỳ nghỉ Tết, đội ngũ cố vấn Văn phòng Tổng thống cùng các nghị sĩ của đảng Sức mạnh quốc dân dự kiến sẽ lần lượt đến thăm ông Yoon. Trong khi đó, Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee vẫn ở tại nhà riêng của Tổng thống kể từ vụ thiết quân luật, và được cho là khó có thể đến trại giam thăm ông Yoon do vấn đề sức khỏe, cũng như áp lực từ các cuộc công kích của phe đối lập.