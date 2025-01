Thu nhập bình quân của lao động Hàn Quốc ghi nhận mức tăng trưởng chậm

Photo : YONHAP News

Theo tài liệu của Cơ quan thuế quốc gia Hàn Quốc ngày 30/1, mức thu nhập bình quân của một lao động Hàn Quốc năm 2023 tính theo tổng thu nhập là 43,32 triệu won (30.048 USD), tăng 2,8% so với mức 42,13 triệu won (29.223 USD) vào năm 2022. Con số này đã đánh dấu tỷ lệ tăng trưởng thấp nhất kể từ mức 2,3% vào thời điểm sau đại dịch COVID-19 bùng phát năm 2020.Tốc độ tăng thu nhập từng đạt 5,1% vào năm 2021, sau đó giảm xuống 4,7% vào năm 2022, và tiếp tục chững lại cho đến năm 2023. Mức 2,8% của năm 2023 cũng thấp hơn mức trung bình 3,6% trong 10 năm trở lại đây.Trong khi đó, chỉ số giá tiêu dùng năm 2023 tăng 3,6% so với mức tăng kỷ lục 5,1% vào năm 2022, hai năm liên tiếp tăng.Vì mức tăng lương tháng thấp hơn so với giá cả, nên chênh lệch giữa tốc độ tăng thu nhập của người lao động và lạm phát đã ghi nhận mức -0,8%; đặt mức âm trong hai năm liên tiếp. Năm 2022 là năm đầu tiên tốc độ tăng lương thấp hơn mức tăng giá tiêu dùng, sau mức -2% của năm 2009. Khoảng cách này ngày càng lớn kể từ năm 2023.