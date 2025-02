Lời khai của hai quan chức Hàn Quốc về vụ thiết quân luật

Photo : YONHAP News

Khoảng một tuần sau vụ thiết quân luật ngày 3/12, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo đã trình diện tại Quốc hội và cho rằng đã có những sai sót về mặt quy trình và nội dung của cuộc họp Nội các diễn ra ngay trước thời điểm ban bố thiết quân luật. Hai ngày sau đó, ông Han tiếp tục khai với cảnh sát rằng Tổng thống Yoon Suk Yeol ngay từ đầu có vẻ như đã không nghĩ đến việc mở cuộc họp Nội các, và cũng cho biết cuộc họp này trên thực tế chỉ là một buổi gặp gỡ, không khác gì một cuộc tọa đàm.Theo quy định, Tổng thống phải thông qua cuộc họp Nội các trước khi ban bố thiết quân luật. Nếu lời khai của Thủ tướng Han là chính xác, điều này cho thấy quy trình tổ chức và cách thức tiến hành cuộc họp Nội các khi đó là có vấn đề.Cảnh sát cũng thu thập lời khai từ cựu Bộ trưởng Hành chính và an toàn Lee Sang-min về thông tin ngay cả Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee cũng không biết về kế hoạch ban bố thiết quân luật. Tổng thống Yoon từ trước khi ban thiết quân luật được cho là đã nói rằng không ai, thậm chí cả vợ của ông đều không biết về kế hoạch này, bà sẽ rất giận nếu biết được sự việc.Ngoài ra, cựu Bộ trưởng Lee còn khai rằng bản thân không coi quyết định ban bố thiết quân luật của Tổng thống Yoon là một "hành vi cai trị mức độ cao", và trật tự xã hội khi đó chưa hỗn loạn đến mức phải triển khai quân đội thiết quân luật. Ông Lee cũng bày tỏ nếu biết trước nội dung thiết quân luật thì đã kiên quyết can ngăn Tổng thống. Dù vậy thiết quân luật vẫn được ban bố trong khi toàn bộ các thành viên Nội các đều phản đối và người dân không thể chấp nhận được.Bên cạnh đó, cựu Bộ trưởng Lee cũng khai với cảnh sát về lý do không có biên bản cuộc họp Nội các khi đó. Cụ thể, sau khi thiết quân luật được ban bố, ông Lee đã chỉ thị cho nhân viên phụ trách thuộc Văn phòng Tổng thống ghi lại danh sách người tham dự và nội dung phát biểu tại cuộc họp. Tuy nhiên, nhân viên này đã từ chối chỉ thị với lý do là mình không có mặt tại buổi họp nên không thể ghi lại nội dung phát biểu.