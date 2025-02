Photo : YONHAP News

Trong văn bản trả lời trước trình lên phiên điều trần nhân sự của Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ ngày 30/1 (giờ địa phương), bà Tulsi Gabbard, ứng cử viên cho vị trí Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia Mỹ (DNI), nhấn mạnh Mỹ phải ưu tiên các chính sách để giảm thiểu mối đe dọa từ chương trình hạt nhân và tên lửa của Bắc Triều Tiên.Bà Gabbard chỉ ra rằng Washington cần đặt mục tiêu là làm giảm căng thẳng, ngăn chặn xung đột và tạo điều kiện cho các phương án giải quyết dài hạn đối với các vấn đề an ninh do Bình Nhưỡng gây ra.Ứng cử viên Gabbard cho biết phần lớn cuộc đời bà sống tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, và quê hương của bà là Hawaii (Mỹ), nằm trong phạm vi tấn công của Bắc Triều Tiên. Do đó, bà có góc nhìn đặc biệt về mối đe dọa từ những vụ phóng tên lửa và tăng cường năng lực vũ khí hạt nhân của miền Bắc đến nền an ninh của đất nước.Bà cho rằng cộng đồng tình báo phải cung cấp cho các nhã lãnh đạo Mỹ, đặc biệt là Tổng thống, những đánh giá chính xác, kịp thời và khách quan về năng lực cũng như ý đồ của Bắc Triều Tiên.Trước đó, khi có cảnh báo nhầm về vụ tấn công tên lửa đạn đạo tại Hawaii khiến người dân khu vực này hoảng loạn vào tháng 1/2018, bà Gabbard từng phát biểu rằng cần phải hiểu lý do vì sao Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un tuyên bố không từ bỏ vũ khí hạt nhân. Ứng cử viên này lúc đó đã nhận định lịch sử các cuộc chiến thay đổi chính quyền của Mỹ chính là nguyên nhân thúc đẩy những nước như Bắc Triều Tiên tiếp tục phát triển vũ khí hạt nhân.