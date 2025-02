Lưu lượng giao thông trên đường cao tốc toàn Hàn Quốc dịp nghỉ lễ Tết Nguyên đán giảm 13,7%

Photo : YONHAP News

Theo tài liệu của Tổng công ty đường cao tốc Hàn Quốc công bố ngày 31/1, trong vòng 4 ngày từ 27-30/1 vừa qua, lưu lượng giao thông trên các tuyến đường cao tốc toàn quốc đạt 18,73 triệu phương tiện.Lưu lượng giao thông trong đợt nghỉ lễ Tết Nguyên đán năm nay giảm 13,7% so với Tết năm ngoái, giảm 16,2% so với Tết Trung thu 2024. Đây đều là những khoảng thời gian phương tiện được miễn phí lưu thông trên cao tốc toàn quốc. Sự sụt giảm này được phân tích là bởi các địa phương toàn Hàn Quốc có tuyết rơi dày trong ngày 28-29/1. Vào ngày 28/1 (29 tháng Chạp), lưu lượng phương tiện trên các tuyến đường cao tốc toàn quốc chỉ đạt 3,95 triệu xe, giảm 25,9% so với cùng kỳ một năm trước.Ngoài ra, do kỳ nghỉ Tết năm nay dài tối đa 10 ngày, nên nhu cầu di chuyển cũng được phân tán hơn. Trước đó, Tổng công ty đường cao tốc từng đưa ra dự báo trung bình có 5,02 triệu phương tiện di chuyển trên các tuyến đường cao tốc trong khoảng thời gian thực thi đối sách giao thông đặc biệt từ ngày 24/1-2/2, giảm 7,7% so với Tết năm ngoái.