Cơ quan chức năng Hàn Quốc bắt đầu giám định hiện trường vụ cháy máy bay Air Busan

Photo : KBS News

Ủy ban điều tra tai nạn hàng không và đường sắt thuộc Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc cùng các cơ quan hữu quan ngày 30/1 đã bắt đầu điều tra hiện trường vụ cháy máy bay Air Busan tại sân bay quốc tế Gimhae đêm hôm 28/1 vừa qua.Căn cứ theo quy định của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế, do công ty thiết kế chiếc máy bay nói trên là của Pháp nên Ủy ban điều tra tai nạn hàng không của nước này cũng tham gia.Ủy ban phía Hàn Quốc cho biết sẽ lùi lịch giám định chung sau khi đưa ra quyết định về việc có rút dầu khỏi máy bay hay không. Trong chiếc máy bay của Air Busan vẫn còn khoảng 16 tấn dầu hàng không. Ủy ban nhận định việc đảm bảo an toàn là điều quan trọng nhất trước khi tiến hành giám định chung, do lo ngại có thể xảy ra vụ nổ lần hai.Nếu không cần biện pháp xử lý phức tạp thì Ủy ban sẽ có thể bắt đầu giám định ngay với các cơ quan hữu quan. Tuy nhiên, nếu thấy cần phải rút hết dầu ra thì lịch điều tra hiệu trường có thể sẽ bị trì hoãn thêm.Quá trình giám định chung sắp tới dự kiến sẽ tập trung vào việc làm sáng tỏ điểm bùng phát vụ cháy nổ đầu tiên. Ủy ban điều tra đang để ngỏ mọi khả năng, trong đó bao gồm cả việc lửa bắt nguồn từ pin trong khoang hành khách, hay có sự chập điện. Ngoài ra, Ủy ban cũng sẽ tiến hành phân tích kỹ lưỡng về dữ liệu hộp đen thu hồi được từ chiếc máy bay gặp nạn.Công tác điều tra của Cảnh sát nhằm làm sáng tỏ về nghi ngờ sơ suất trong nghiệp vụ, vi phạm quy định về hành lý, sẽ được tiến hành sau khi có kết quả giám định.