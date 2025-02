Lợi nhuận kinh doanh chíp bán dẫn quý IV/2024 của Samsung thấp hơn kỳ vọng

Photo : YONHAP News

Hãng điện tử Samsung ngày 31/1 công bố số liệu sơ bộ về kết quả kinh doanh năm 2024. Trong năm ngoái, lợi nhuận kinh doanh của hãng đạt 32.726 tỷ won (22,49 tỷ USD), tăng 398,34% so với một năm trước.Theo đó, doanh thu của Samsung đạt 300.870,9 tỷ won (206,76 tỷ USD), tăng 16,2%. Đây là lần thứ hai hãng cán mốc doanh thu 300.000 tỷ won kể từ sau năm 2022. Lợi nhuận ròng là 34.451,4 tỷ won (23,67 tỷ USD), tăng 122,45%.Lợi nhuận kinh doanh quý IV/2024 đạt 6.492,7 tỷ won (4,46 tỷ USD), tăng 129,85% so với cùng kỳ 2023, chưa đạt bằng kỳ vọng thị trường đề ra là 7.600 tỷ won (5,22 tỷ USD). Doanh thu quý IV năm ngoái đạt 75.788,3 tỷ won (52,08 tỷ USD), giảm 4% so với quý trước. Lợi nhuận ròng đạt 7.754,4 tỷ won (53,29 tỷ USD).Trong quý IV, bộ phận Giải pháp thiết bị (DS) phụ trách mảng chíp bán dẫn đạt doanh thu 30.100 tỷ won (20,69 tỷ USD), lợi nhuận kinh doanh đạt 2.900 tỷ won (2 tỷ USD).Lợi nhuận kinh doanh mảng chíp bán dẫn của Samsung chỉ dừng ở mức 2 tỷ USD được phân tích là bởi "legacy chip" (mẫu chip không có công nghệ hiện đại và kích cỡ lớn), vốn là chủ lực của hãng có kết quả sụt giảm vì sự tấn công từ mặt hàng chíp giá rẻ của Trung Quốc, và sự sụt giảm nhu cầu chíp nhớ dùng cho máy tính và điện thoại di động. Thêm vào đó, mặt hàng bộ nhớ băng thông cao (HBM) vốn có nhu cầu tăng vọt do sự mở rộng của thị trường trí tuệ nhân tạo (AI) cũng không đạt được thành quả như kỳ vọng.Bộ phận Trải nghiệm thiết bị (DX) phụ trách về điện tử gia dụng và smartphone, đạt doanh thu 40.500 tỷ won (27,83 tỷ USD), lợi nhuận kinh doanh đạt 2.300 tỷ won (1,58 tỷ USD).Samsung cho biết trong quý IV năm ngoái, đầu tư vào thiết bị của hãng đạt 17.800 tỷ won (12,23 tỷ USD), tăng 5.400 tỷ won (3,71 tỷ USD) so với quý trước. Trong đó đầu tư vào thiết bị chíp bán dẫn là 16.000 tỷ won (10,1 tỷ USD), màn hình là 1.000 tỷ won (0,7 tỷ USD).Quy mô đầu tư thiết bị cả năm là 53.600 tỷ won (36,83 tỷ USD), gồm chíp bán dẫn là 46.300 tỷ won (31,82 tỷ USD), màn hình là 4.800 tỷ won (3,3 tỷ USD).Chi phí nghiên cứu và phát triển quý IV là 10.300 tỷ won (7,08 tỷ USD), mức cao kỷ lục theo quý; của cả năm 2024 là 35.000 tỷ won (24,05 tỷ USD), cũng là mức cao nhất từ trước tới nay.