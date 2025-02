Lượng du khách quốc tế đến Hàn Quốc phục hồi 94% so với trước đại dịch COVID-19

Photo : YONHAP News

Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) cho biết tổng số khách du lịch quốc tế đến Hàn Quốc trong năm ngoái đạt 16,37 triệu người, tăng 48,4% so với năm trước và phục hồi 94% so với trước đại dịch COVID-19 vào năm 2019.Do ảnh hưởng của COVID-19, lượng du khách nước ngoài đến Hàn Quốc đã giảm mạnh từ 17,5 triệu lượt vào năm 2019 xuống còn 2,52 triệu lượt trong năm 2020, và tiếp tục giảm còn 970.000 lượt vào năm 2021. Con số này sau đó đã phục hồi lên 3,2 triệu người vào năm 2022 và vượt mốc 10 triệu người, đạt 11,03 triệu du khách trong năm 2023.Xét theo quốc gia, du khách đến từ Trung Quốc dẫn đầu với 4,6 triệu người, tiếp theo là Nhật Bản với 3,22 du khách, Đài Loan và Mỹ lần lượt là 1,47 triệu người và 1,32 triệu người.Lượng du khách nước ngoài đến Hàn Quốc vào tháng 12 năm ngoái đạt 1,27 triệu người, tăng 22,6% so với cùng kỳ năm trước và phục hồi được 87% so với mức của năm 2019. Trung Quốc là quốc gia có lượng du khách đến Hàn Quốc nhiều nhất trong tháng 12 năm ngoái, với 307.000 người. Xếp vị trí thứ hai là Nhật Bản với 251.000 du khách, sau đó là Đài Loan 119.000 người, Mỹ 96.000 người và Singapore là 62.000 người.Đặc biệt, lượng khách từ Đài Loan, Mỹ và Singapore trong tháng trước đã tăng lần lượt 31,3%, 23,9% và 45,8% so với cùng kỳ năm 2019. Trong khi đó, lượng khách từ Nhật Bản và Trung Quốc đã phục hồi lần lượt 98% và 60% so với tháng 12/2019.Mặt khác, lượng người Hàn Quốc đi du lịch nước ngoài đạt 28,69 triệu người trong năm 2024, phục hồi về mức năm 2019. Trong đó, 2,72 triệu người Hàn Quốc đã đi du lịch nước ngoài vào tháng 12 năm ngoái, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm trước và cao hơn 16% so với tháng 12/2019.