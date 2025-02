Xuất khẩu tháng 1/2025 của Hàn Quốc giảm hơn 10%

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp và tài nguyên Hàn Quốc ngày 1/2 công bố xu hướng xuất nhập khẩu tháng 1/2025. Trong tháng trước, kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc đạt 49,12 tỷ USD, giảm 10,3% so với cùng kỳ năm ngoái, chấm dứt xu hướng tăng 15 tháng liên tiếp kể từ tháng 10/2023.Bộ Công nghiệp giải thích trong tháng 1 năm nay có kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán (năm ngoái Tết vào tháng 2), nên số ngày làm việc bị giảm đi 4 ngày, khiến tổng kim ngạch xuất khẩu giảm theo. Sự sụt giảm này chỉ là hiện tượng nhất thời, nếu tính theo giá trị xuất khẩu bình quân ngày thì lại tăng 7,7%, đạt 2,46 tỷ USD/ngày.Xuất khẩu chíp bán dẫn, mặt hàng có giá trị xuất khẩu lớn nhất, đạt 10,1 tỷ USD, tăng 8,1% so với tháng 1/2024, giữ đà tăng 15 tháng liên tiếp và đã 9 tháng liền đạt trên 10 tỷ USD. Ngược lại, kim ngạch xuất khẩu ô tô, mặt hàng xuất khẩu xếp thứ hai, lại chỉ đạt 5 tỷ USD, giảm 19,6%, do các hãng sản xuất ô tô thành phẩm và phụ tùng ô tô như Hyundai có thêm một ngày nghỉ Tết so với các ngành khác nên hoạt động sản xuất bị ảnh hưởng.Xét theo thị trường, xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 9,2 tỷ USD, giảm 14,1% cũng do ảnh hưởng của kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán của Trung Quốc. Xuất khẩu sang thị trường Mỹ đạt 9,3 tỷ USD, giảm 9,4% do xuất khẩu ô tô, máy móc thông thường giảm.Kim ngạch nhập khẩu tháng 1 đạt 51 tỷ USD, giảm 6,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Cán cân thương mại tháng 1 thâm hụt 1,89 tỷ USD, chấm dứt đà thặng dư 19 tháng liên tiếp từ tháng 6/2023.