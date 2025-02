Chỉ số doanh số bán lẻ Hàn Quốc năm 2024 giảm 2,2%

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 2/2 công bố báo cáo "Xu hướng hoạt động công nghiệp năm 2024", trong đó chỉ số doanh số bán lẻ, một số liệu phản ánh xu hướng tiêu dùng, đã giảm 2,2% so với năm 2023. Đây là mức giảm lớn nhất kể từ khi giảm 3,2% vào năm 2003, thời điểm xảy ra khủng hoảng nợ tín dụng hộ gia đình.Doanh số bán lẻ đã duy trì đà giảm ba năm liên tiếp sau mức giảm lần lượt 0,3% và 1,4% trong năm 2022 và 2023, với mức giảm ngày càng lớn. Đây là lần đầu tiên tiêu dùng ghi nhận sự sụt giảm ba năm liền kể từ khi bắt đầu thống kê vào năm 1995.Xét theo các mặt hàng, tiêu dùng các mặt hàng lâu bền như ô tô giảm 3,1%; hàng hóa không bền như thực phẩm và hàng hóa ít bền như quần áo đều lần lượt giảm 1,4% và 3,7%. Xét theo loại hình kinh doanh, doanh thu bán lẻ không qua cửa hàng tăng 2,4% và cửa hàng miễn thuế tăng 3,1%, nhưng cửa hàng chuyên bán lẻ giảm 3,4%, cửa hàng ô tô và nhiên liệu giảm 4,1%, siêu thị và tạp hóa giảm 5,9%, trung tâm thương mại và siêu thị lớn lần lượt giảm 3,3% và 2,3%.Mặc dù tiêu dùng giảm, nhưng lĩnh vực sản xuất và đầu tư năm ngoái lại ghi nhận mức tăng trưởng. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp năm 2024 đạt 113,6 điểm (so với mức chuẩn 100 điểm năm 2020), tăng 1,7% so với một năm trước, nhờ sản xuất ngành công nghiệp tăng 4,1%.Sản xuất ngành chế tạo từng giảm 2,6% vào năm 2023 do suy thoái trong ngành chíp bán dẫn, đã tăng trưởng 4,4% vào năm ngoái. Sản xuất dịch vụ tăng 1,4%, nhưng mức tăng này chưa bằng một nửa so với mức tăng 3,2% của một năm trước đó.Đầu tư thiết bị cũng tăng 4,1% so với năm 2023, nhờ đầu tư vào máy móc sản xuất chíp bán dẫn tăng 2,9% và thiết bị vận tải tăng 7,8%.Tiến độ hoàn thành các công trình đang thi công thực tế của doanh nghiệp xây dựng giảm 4,9% so với năm trước, do công trình xây dựng cơ bản tăng 1,8% nhưng công trình kiến trúc lại giảm mạnh 6,9%. Cục Thống kê quốc gia đánh giá mặc dù ngành chế tạo và dịch vụ đã duy trì được đà tăng trưởng, nhưng lĩnh vực bán lẻ và thị trường xây dựng vẫn ảm đạm trong suốt một năm qua.