Tòa án Hiến pháp nối lại phiên tòa tranh chấp quyền hạn của Quyền Tổng thống Choi Sang-mok

Photo : YONHAP News

Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc ngày 3/2 thông báo sẽ nối lại phiên biện hộ về tranh chấp quyền hạn liên quan tới việc Quyền Tổng thống Choi Sang-mok không bổ nhiệm ứng cử viên thẩm phán Tòa án Hiến pháp Ma Eun-hyuk, vào lúc 2 giờ chiều ngày 10/2 tới.Ban đầu, Tòa án Hiến pháp định mở phiên biện hộ vào 2 giờ chiều ngày 3/2, nhưng sau cuộc họp giữa các thẩm phán vào sáng cùng ngày, Tòa án đã quyết định lùi phiên biện hộ.Người phát ngôn Tòa án Hiến pháp trong buổi họp báo sáng cùng ngày đã nói rằng nếu Quyền Tổng thống không tuân theo kết luận của Tòa án thì sẽ có thể vi phạm Hiến pháp và pháp luật. Theo Hiến pháp và Luật Tòa án Hiến pháp, trong số 9 thẩm phán Tòa án Hiến pháp, có 3 thẩm phán sẽ do Quốc hội bầu ra.Trước đó, Quốc hội đã bầu ra ba ứng cử viên thẩm phán là Ma Eun-hyuk, Jeong Gye-seon và Cho Han-chang. Tuy nhiên vào ngày 31/12 năm ngoái, Quyền Tổng thống Choi chỉ bổ nhiệm hai người. Ứng cử viên Ma đã bị hoãn bổ nhiệm với lý do chưa được chính giới đồng thuận hoàn toàn.Sau đó, Chủ tịch Quốc hội Woo Won-shik ngày 3/1 đã đệ trình Tòa án Hiến pháp phán xử, cho rằng việc Quyền Tổng thống chỉ bổ nhiệm hai trong số ba ứng cử viên thẩm phán do Quốc hội bầu ra là xâm phạm quyền hạn của Quốc hội.