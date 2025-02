Cảnh sát Hàn Quốc nỗ lực khám xét Phòng Cảnh vệ Tổng thống

Photo : YONHAP News

Nhóm điều tra đặc biệt về vụ thiết quân luật thuộc Cảnh sát Hàn Quốc sáng ngày 3/2 đã tiến hành khám xét văn phòng của Phòng Cảnh vệ Tổng thống. Đối tượng bị khám xét là Phó Phòng cảnh vệ Kim Seong-hoon và Trưởng bộ phận An ninh Lee Gwang-woo, hai quan chức bị nghi ngờ cản trở quá trình thực thi lệnh bắt Tổng thống Yoon Suk Yeol.Hiện tại, Nhóm điều tra đang chờ để bắt tay vào khám xét, nhưng do Phòng Cảnh vệ nằm bên trong Văn Phòng Tổng thống (quận Yongsan, Seoul) nên nếu cơ quan điều tra muốn khám xét thì phải được "người chịu trách nhiệm" chấp thuận căn thứ theo Luật tố tụng hình sự.Trước đó, phía Cảnh sát đã đề nghị lệnh tạm giam với hai quan chức trên vào ngày 24/1, nhưng Viện Kiểm sát chỉ đề nghị điều tra bổ sung thay vì đề nghị lệnh tạm giam. Một quan chức Cảnh sát cho biết việc khám xét lần này nhằm phục vụ cho yêu cầu điều tra bổ sung của cơ quan công tố.Ngoài ra, Nhóm điều tra đã thu giữ điện thoại chống nghe lén của hai quan chức Phòng Cảnh vệ Tổng thống, tiến hành giám định và thu thập được nhiều nội dung củng cố cáo buộc.Mặt khác, Cơ quan điều tra quốc gia thuộc Cảnh sát ngày 3/2 cho biết đang tiến hành điều tra 99 người trong vụ bạo loạn tại Tòa án khu vực Tây Seoul, trong đó khởi tố bị can Jeon Gwang-hoon, mục sư nhà thờ Sarang Jeil với cáo buộc tuyên truyền kích động nổi loạn.Trong ngày 2/2, Cảnh sát đã bắt thêm một thanh niên ngoài 20 tuổi đã đột nhập vào bên trong Tòa án và dùng bình cứu hỏa phá khóa cửa ngày xảy ra vụ bạo loạn.