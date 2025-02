Chỉ số KOSPI lao dốc 2,5% sau Sắc lệnh tăng thuế quan của Mỹ

Photo : YONHAP News

Chỉ số chứng khoán tổng hợp Hàn Quốc (KOSPI) từng vượt qua nửa cuối năm 2024 đầy khó khăn để bật tăng thành công hồi tháng 1, nay lại quay trở về mức trước đây, một tháng sau cú sốc từ cuộc chiến thuế quan do tân Tổng thống Mỹ Donald Trump khơi mào.Chỉ số KOSPI đóng cửa phiên giao dịch ngày 3/2 ở mức 2.453,95 điểm, giảm 63,42 điểm (2,52%) so với phiên trước. Chỉ số sàn giao dịch KOSDAQ đóng phiên ở mức 703,8 điểm, giảm 24,49 điểm (3,36%). Tại thị trường ngoại hối Seoul cùng ngày, tỷ giá won/USD đóng cửa ở mức 1.467,2 won đổi 1 USD, tăng 14,5 won so với phiên hôm trước.Ngày 3/2 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký Sắc lệnh hành chính có nội dung đánh thêm 25% thuế đối với hàng hóa từ Mexico và Canada, 10% với Trung Quốc.Hai nước châu Mỹ đã quyết định sẽ áp thuế trả đũa ngay lập tức, còn Trung Quốc thì tuyên bố khởi kiện Mỹ lên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và để ngỏ sẽ có biện pháp đáp trả. Cộng đồng quốc tế đang lo ngại về một vòng luẩn quẩn trả đũa lẫn nhau giữa Mỹ và các nước lớn. Đặc biệt, Hàn Quốc cũng đang lo ngại sẽ lọt vào tầm ngắm của ông Trump.