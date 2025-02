Viện Kiểm sát Hàn Quốc công bố bản cáo trạng đối với Tổng thống Yoon Suk Yeol

Photo : YONHAP News

Viện Kiểm sát Hàn Quốc ngày 3/2 đã công bố bản cáo trạng đối với Tổng thống Yoon Suk Yeol, người bị truy tố bắt giam vào ngày 21/1 vừa qua, với cáo buộc chỉ huy cuộc nổi loạn thông qua việc ban bố thiết quân luật.Bản cáo trạng dài hơn 100 trang, chứa nội dung cho thấy các yếu tố vi hiến và phạm pháp của lệnh thiết quân luật, cùng các tình tiết chứng minh ông Yoon đã trực tiếp can thiệp vào vụ việc. Cụ thể, Viện Kiểm sát quy kết vụ thiết quân luật vừa qua là một "cuộc bạo loạn do Tổng thống Yoon huy động quân đội và cảnh sát gây ra". Cáo trạng nêu rõ ông Yoon đã huy động khoảng 1.600 quân đội vũ trang và khoảng 3.800 cảnh sát để đàn áp Quốc hội, Ủy ban quản lý bầu cử trung ương và trụ sở đảng đối lập Dân chủ đồng hành, gây ra bạo loạn. Viện Kiểm sát kết luận mục đích của lệnh thiết quân luật là nhằm phá vỡ Hiến pháp và trật tự cơ bản của nền dân chủ tự do.Ngoài ra, bản cáo trạng cũng đề cập đến cuộc thảo luận giữa Tổng thống Yoon và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun về việc triển khai binh lính khi ban bố thiết quân luật. Ông Yoon đã hỏi xem trong quân đội có thể huy động được bao nhiêu nhân sự cấp cán bộ và nhận được câu trả lời là dưới 1.000 người. Sau đó, ông Yoon nhận định với quân số này thì đủ để có thể triển khai đến Quốc hội và Ủy ban quản lý bầu cử trung ương. Bản cáo trạng của Viện kiểm sát còn ghi lại lời của cựu Bộ trưởng Kim với các chỉ huy quân đội ngay sau khi thiết quân luật được ban bố. Khi đó, ông Kim tuyên bố chỉ truyền đạt mệnh lệnh theo ý của Tổng thống, bất kỳ ai không tuân thủ sẽ bị xử lý theo tội không chấp hành mệnh lệnh.Ngoài ra, các công tố viên còn kết luận rằng Sắc lệnh thiết quân luật công bố vào thời điểm đó cũng vi phạm Hiến pháp và pháp luật. Việc thu thập bằng chứng gian lận bầu cử tại Ủy ban quản lý bầu cử trung ương là không có căn cứ hợp lý, và việc cố gắng bắt giữ các chính trị gia và quan chức Ủy ban quản lý bầu cử trung ương cũng là hành vi trái phép do không có lệnh bắt giữ.Bên cạnh đó, ngay trước khi ban bố thiết quân luật, Tổng thống Yoon đã đưa cho cựu Bộ trưởng Hành chính và an toàn Lee Sang-min một tài liệu về các biện pháp cần thực hiện sau lệnh thiết quân luật, gồm cắt điện, nước của các cơ quan truyền thông.