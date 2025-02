Hàn Quốc đón đợt rét đậm trên phạm vi toàn quốc

Photo : YONHAP News

Một đợt rét đậm rét hại đang tràn xuống bán đán đảo Hàn Quốc. Phần lớn các địa phương trên toàn Hàn Quốc đều đã được ban cảnh báo rét đậm.Vào sáng ngày 4/2, nền nhiệt tại các địa phương trong đất liền giảm xuống ngưỡng -10 độ C, trong đó nhiệt độ tại thủ đô Seoul rớt xuống mức -11,5 độ C. Do có gió mạnh nên nhiệt độ cảm nhận còn xuống tới -20 độ C. Ban ngày, nhiệt độ phần lớn các địa phương vẫn rất rét, ở ngưỡng âm độ C.Cục Khí tượng và thủy văn Hàn Quốc dự báo do đợt không khí lạnh tiếp tục tràn vào bán đảo Hàn Quốc, nên trong sáng ngày 5/2, nhiệt độ thủ đô Seoul tiếp tục xuống -12 độ C, các địa phương khác trong đất liền cũng thấp hơn ngưỡng -10 độ C. Cho tới hết ngày 5/2, dự báo nhiệt độ sẽ còn xuống thấp hơn do có gió mạnh. Đợt rét đậm sẽ kéo dài suốt tuần này.Mặt khác, Cục Khí tượng và thủy văn đã ban cảnh báo tuyết rơi dày tại khu vực tỉnh Nam Chungcheong, vùng Honam (bao gồm thành phố Gwangju, tỉnh Nam và Bắc Jeolla) và đảo Jeju. Tại thành phố Sejong và huyện Sunchang (tỉnh Bắc Jeolla), dự báo lượng tuyết rơi dày vượt quá 10 cm trong ngày 4/2. Tại vùng duyên hải phía Tây, lượng tuyết rơi từ 1-3 cm/giờ.Lượng tuyết rơi tới sáng ngày 6/2 tại vùng Honam dự kiến sẽ đạt tối đa 25 cm, vùng ven biển Tây tỉnh Nam Chungcheong đạt tối đa 15 cm, đất liền tỉnh Nam Chungcheong từ 3-8 cm.Cục Khí tượng và thuỷ văn dự báo tuyết sẽ rơi tới chiều tối ngày 6/2 tại các địa phương miền Trung. Còn tại khu vực ven biển Tây, tuyết sẽ tạm ngừng rồi rơi tiếp cho tới hết ngày Chủ nhật tuần này.