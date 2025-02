Tỷ lệ chấp thuận tị nạn của Hàn Quốc trong 31 năm qua là 2,7%

Photo : YONHAP News

Bộ Tư pháp Hàn Quốc ngày 3/2 công bố số liệu thống kê về người tị nạn tại Hàn Quốc. Trong vòng 31 năm kể từ sau khi thực thi chế độ tiếp nhận người tị nạn vào năm 1994, số đơn đăng ký tị nạn tại Hàn Quốc là 122.095 trường hợp, trong đó có 1.544 người được công nhận tư cách người tị nạn, tỷ lệ chấp thuận là 2,7%.Hàn Quốc tham gia Công ước và Nghị định thư về vị thế của người tị nạn của Liên hợp quốc vào năm 1992, bắt đầu tiếp nhận người tị nạn từ tháng 3/1994.Trong vòng từ năm 1994 tới năm 2012, số đơn đăng ký tị nạn chỉ đạt 5.069 trường hợp. Nhưng kể từ sau khi Hàn Quốc áp dụng Luật về người tị nạn sửa đổi vào năm 2013, số trường hợp đăng ký tị nạn bắt đầu tăng mạnh, năm 2023 là 18.837 trường hợp, 2024 là 18.336 trường hợp, tăng khoảng 12 lần so với năm 2013. Tuy nhiên, số trường hợp được chấp thuận tị nạn năm 2023 là 101 trường hợp, 2024 là 105 trường hợp, không có sự khác biệt đáng kể so với các năm trước đó.Bộ Tư pháp cho biết các trường hợp xin tị nạn tại Hàn Quốc không đến từ những khu vực vốn có nhiều người tị nạn, như Afghanistan, Syria, Venezuela, Ukraine và Nam Sudan. Tỷ lệ chấp nhận tị nạn chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố phức tạp như khả năng tiếp cận địa lý, sự tương đồng về lịch sử văn hóa, nên khó so sánh một cách đơn thuần với các quốc gia khác.Xét về quốc tịch của những người đăng ký tị nạn, 15% là người Nga, chiếm nhiều nhất; sau đó là người Kazakhstan (10,7%), Trung Quốc (9,1%), Pakistan (6,7%) và Ấn Độ (6,4%). Lý do đăng ký tị nạn là "quan điểm chính trị", chiếm nhiều nhất; tiếp đến là các lý do về tôn giáo, địa vị xã hội, chủng tộc, đoàn tụ gia đình, quốc tịch.Trong số các đơn xin tị nạn, có 11.409 trường hợp (9,4%) bị từ chối tị nạn nhưng không về nước mà đệ đơn lại. Bộ Tư pháp cho biết Luật về người tị nạn hiện hành không giới hạn về thời gian và số lần đăng ký tị nạn.Thời gian thẩm định tị nạn bình quân là 14 tháng (lần một), thời gian thẩm định kháng nghị là 17,9 tháng, tố tụng hành chính là 22,4 tháng. Tổng thời gian toàn bộ các quy trình này là mất trên 4 năm.