Photo : YONHAP News

Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) ngày 4/2 xác nhận kể từ trung tuần tháng 1 cho tới nay, quân đội Bắc Triều Tiên được cử tới khu vực tỉnh Kursk của Nga không có động thái tham gia chiến đấu.Tờ Thời báo New York (NYT) ngày 30/1 vừa qua đưa tin các binh lính miền Bắc được cử tới Nga đã không còn xuất hiện tại khu vực tiền tuyến từ hai tuần trước. Về các động thái này, NIS phỏng đoán một lý do dẫn tới sự vắng bóng của quân đội Bắc Triều Tiên trên chiến trường Ukraine là bởi binh lính nước này bị thương vong lớn trong cuộc chiến. Tuy nhiên, Cơ quan Tình báo quốc gia sẽ tiếp tục nắm bắt các thông tin chính xác hơn.Tại buổi tọa đàm kín do Ủy ban tình báo tại Quốc hội Hàn Quốc tổ chức vào ngày 13/2 vừa qua, NIS ước tính đã có hơn 3.000 binh lính miền Bắc thiệt mạng trong chiến tranh Nga-Ukraine.Vào tháng 11 năm ngoái, Bắc Triều Tiên đã cử khoảng 11.000 binh lính sang Nga. Lực lượng này của miền Bắc được triển khai tới khu vực tỉnh Kursk miền Tây nước Nga, nơi đang bị quân đội Ukraine đóng chiếm.NYT dẫn lời quan chức Chính phủ Ukraine và Mỹ giấu tên, cho biết quân đội Bắc Triều Tiên đã bị thương vong đáng kể và phải rút lui. Có khả năng những binh lính này đang nhận huấn luyện thêm và sẽ được tái bố trí vào chiến trường.