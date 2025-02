Hàn Quốc tiêu hủy hơn 470 triệu tờ tiền giấy và đồng xu trong năm 2024

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 3/2 cho biết trong năm 2024 đã tiêu hủy tổng cộng 474,89 triệu tờ tiền giấy và đồng xu bị hư hỏng, với tổng giá trị lên tới 33.761 tỷ won (23,1 tỷ USD).Quy mô tiền giấy và đồng xu bị hư hỏng đã tiêu hủy năm 2024 giảm 8,97 triệu tờ (1,9%) so với năm 2023. BOK giải thích việc sử dụng tiền mặt giảm nên lượng tiền giấy và đồng xu hư hỏng bị tiêu hủy sẽ có xu hướng giảm dần trong tương lai.Trong số tiền đã tiêu hủy, tiền giấy là 373,36 triệu tờ, tiền xu là 101,53 triệu đồng. Xét theo mệnh giá tiền giấy, tờ 10.000 won (6,85 USD) có số lượng bị tiêu hủy nhiều nhất với 177,04 triệu tờ, chiếm 52,8%. Ngược lại, dù tờ 50.000 won (34,27 USD) là mệnh giá được lưu hành nhiều nhất, nhưng chỉ chiếm 6,2% tổng lượng tiền bị tiêu hủy. Nguyên nhân là do người dân có xu hướng bảo quản cẩn thận hơn tờ 50.000 won vì có mệnh giá lớn, trong khi tờ 10.000 won chủ yếu được dùng trong giao dịch nên có mức độ rách, hỏng cao hơn.Theo quy định, tiền giấy có thể được đổi lại toàn bộ hoặc bằng một nửa giá trị nếu tỷ lệ tờ tiền còn nguyên vẹn trên 2 phần 5 so với ban đầu. Đối với tiền xu thì có thể được đổi lại nguyên giá trị, trừ trường hợp bị biến dạng đến mức khó nhận diện hoặc không thể xác định được thật giả.