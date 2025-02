Giao dịch mua sắm trực tuyến của Hàn Quốc năm 2024 đạt mức cao kỷ lục

Photo : Getty Images Bank

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 4/2 công bố báo cáo "Xu hướng mua sắm trực tuyến tháng 12/2024 và cả năm 2024". Trong năm ngoái, giá trị giao dịch mua sắm trực tuyến của người Hàn đạt 242.089,7 tỷ won (166,17 tỷ USD), tăng 5,8%, mức cao kỷ lục trong lịch sử thống kê từ năm 2001.Cụ thể, giá trị giao dịch mua sắm mặt hàng thực phẩm, đồ uống tăng 14,8%, dịch vụ ăn uống tăng 10,9%, du lịch và dịch vụ giao thông tăng 9,3%. Ngược lại, giao dịch phiếu mua hàng điện tử từng đạt trên 10.000 tỷ won (6,84 tỷ USD) năm 2023 đã giảm 15,4% còn 8.513,6 tỷ won (5,82 tỷ USD) trong năm ngoái, được phân tích là do ảnh hưởng từ vụ các trang mua sắm trực tuyến Tmon, Wemakeprice chậm thanh toán, khiến người tiêu dùng e ngại sử dụng giao dịch loại phiếu mua hàng điện tử.Giao dịch mua sắm trên điện thoại di động đạt 182.365,4 tỷ won (124,79 tỷ USD), tăng 7,9% so với năm 2023. Trong đó, mua sắm hàng nông sản, chăn nuôi, thủy sản tăng 20,5%, thực phẩm và đồ uống tăng 18,5%. Phiếu mua hàng điện tử giảm 13,7%, túi xách giảm 9,4%, dụng cụ thể thao, giải trí giảm 3,7%. Mua sắm qua điện thoại di động chiếm 75,3% tổng lượng giao dịch trực tuyến năm 2024.Trong năm ngoái, thị trường mua sắm từ nước ngoài đạt giá trị 7.958,3 tỷ won (5,44 tỷ USD), tăng 19,1%, lần đầu vượt mốc 7.000 tỷ won. Đặc biệt, mua sắm từ thị trường Trung Quốc đạt 4.777,2 tỷ won (3,27 tỷ USD), tăng tới 48%, chiếm 60% tổng giao dịch mua sắm từ nước ngoài. Sau đó tới Mỹ, đạt 1.687,3 tỷ won (1,15 tỷ USD), giảm 8,9%.Trong số các mặt hàng được người tiêu dùng mua từ nước ngoài, phụ tùng dành cho ô tô, đời sống tăng 72,1%, quần áo và thời trang tăng 12,9%. Ngược lại, thị trường mua sắm thực phẩm và đồ uống giảm 0,5%.Mặt khác, trong năm ngoái, các doanh nghiệp trong nước bán được 1.722,5 tỷ won (1,18 tỷ USD) hàng hóa ra nước ngoài trên thị trường mua sắm trực tuyến, tăng 1,5% so với năm trước đó. Trong tháng 12 vừa qua, giá trị giao dịch mua sắm trực tuyến đạt 21.214,7 tỷ won (14,51 tỷ USD), tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2023.