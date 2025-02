Doanh nghiệp Hàn Quốc tăng tuyển dụng lao động có kinh nghiệm khiến thanh niên ngoài 20 tuổi khó xin việc

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 4/2 công bố báo cáo về "Gia tăng tuyển dụng lao động có kinh nghiệm và tuyển dụng thanh niên". Trong đó, BOK cho biết tỷ lệ tuyển dụng lao động thường xuyên nhóm tuổi ngoài 20 và 30, phản ánh sự mở rộng hiện nay của việc tuyển dụng lao động có kinh nghiệm, lần lượt đạt 34% và 51%.Nếu giả định rằng người lao động có kinh nghiệm và không có kinh nghiệm được trao cơ hội như nhau, thì tỷ lệ tuyển dụng lao động thường xuyên ngoài 20 tuổi là 44%, ngoài 30 tuổi là 54%. Trong trường hợp này, tỷ lệ tuyển dụng lao động thường xuyên ngoài 30 tuổi chỉ giảm 3%, trong khi nhóm ngoài 20 tuổi giảm tới 10%. Sự chênh lệch về tỷ lệ tuyển dụng giữa hai nhóm tuổi này cũng tăng từ 10% lên thành 17% tùy theo doanh nghiệp có tuyển dụng lao động có kinh nghiệm hay không.Báo cáo phân tích rằng trong nhóm ngoài 20 tuổi, tỷ lệ người không có kinh nghiệm ở mức cao. Do đó, nếu doanh nghiệp tăng tuyển dụng lao động có kinh nghiệm thì họ sẽ bị hạn chế về cơ hội việc làm hơn các nhóm tuổi khác. Do nhu cầu tuyển lao động không có kinh nghiệm giảm, nên thời gian để thanh niên xin được việc làm đầu tiên sẽ ngày càng muộn hơn. Tổng thời gian làm việc và thu nhập trong đời của họ cũng giảm.Nếu giả định một người tham gia thị trường lao động trong vòng 30 năm, thì trong trường hợp doanh nghiệp mở rộng tuyển dụng lao động có kinh nghiệm, tổng thời gian làm việc bình quân sẽ giảm đi 2 năm, từ 21,7 năm xuống 19,7 năm. Thu nhập từ lao động trong suốt cuộc đời sẽ giảm từ 390 triệu won (266.500 USD) xuống 340 triệu won (232.300 USD), giảm đi khoảng 13,4%.Đặc biệt, nếu cơ hội xin việc của thanh niên tiếp tục bị hạn chế, thì sẽ dẫn tới nhiều người trẻ từ bỏ việc xin việc, kéo tỷ lệ tuyển dụng thanh niên cũng sẽ giảm theo. Nếu như nỗ lực xin việc làm của những người không có kinh nghiệm giảm đi 30%, tỷ lệ tuyển dụng lao động độ tuổi 20 sẽ giảm đi 5,4% so với hiện nay, thấp hơn tới 18,1% so với nhóm ngoài 30 tuổi.Qua báo cáo trên, BOK chỉ ra rằng việc doanh nghiệp mở rộng tuyển dụng lao động có kinh nghiệm đang là một yếu tố khiến những thanh niên không có kinh nghiệm khó tìm được việc làm chất lượng. Ngân hàng trung ương cho rằng Chính phủ cần tạo ra nhiều cơ hội để thanh niên có thể trải nghiệm công việc một cách đầy đủ, thông qua các chương trình đào tạo, tập huấn đa dạng như các hợp tác giữa doanh nghiệp và trường đại học, chương trình thực tập dạng trải nghiệm.Ngoài ra, Chính phủ phải giải tỏa "cơ cấu kép" trên thị trường lao động hiện nay, như chênh lệch về mức lương giữa doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp vừa và nhỏ, lao động hợp đồng và biên chế chính thức; tạo điều kiện để thanh niên có thể tích lũy kinh nghiệm ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ, những nơi tương đối dễ xin việc.