Tổng thống Yoon Suk Yeol đề nghị Tòa án hủy lệnh tạm giam

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ngày 4/2 đã đệ trình Tòa án khu vực Trung Seoul hủy bỏ lệnh tạm giam. Theo quy định, nếu không có vấn đề gì đặc biệt, Tòa án phải ra quyết định có hủy lệnh tạm giam hay không trong vòng 7 ngày từ khi nhận được đề nghị.Luật sư Yoon Gap-geun phía Tổng thống giải thích lý do đề nghị Tòa hủy lệnh tạm giam là bởi xét thấy đã quá thời hạn tạm giam, và việc Tổng thống bị một cơ quan không có thẩm quyền điều tra và truy tố dựa theo kết quả điều tra đó là trái pháp luật.Trước đó, phía luật sư lập luận rằng thời hạn bắt giam ông Yoon căn cứ theo lệnh tạm giam là tới 12 giờ đêm ngày 25/1, nhưng Viện Kiểm sát đã truy tố bắt giam Tổng thống vào ngày 26/1 là quá thời hạn tạm giam.Theo Luật Tố tụng hình sự, khi thẩm định về tính hợp pháp của lệnh bắt giữ hay thẩm định thực chất lệnh bắt giam, thời gian tính từ lúc Tòa án tiếp nhận hồ sơ và chứng cứ liên quan tới việc điều tra cho tới khi đưa ra quyết định rồi trả về cho Viện Kiểm sát không được tính vào thời gian tạm giam.Như thường lệ, lần này Viện Kiểm sát cũng tính thời hạn tạm giam theo đơn vị "ngày", nên thời hạn của lệnh tạm giam Tổng thống là tới ngày 27/1, và quyết định truy tố ông Yoon trước một ngày là ngày 26/1. Tuy nhiên, phía Tổng thống lại cho rằng phải tính cả khoảng thời gian bị trừ đi nói trên vào tổng thời hạn đã bị tạm giam của ông Yoon.Ngoài ra, phía luật sư cũng nêu lý do đề nghị hủy việc bắt giam là bởi việc Tổng thống ban bố thiết quân luật không thể coi là hành vi nổi loạn. Luật Tố tụng hình sự quy định khi không có hoặc không còn lý do để bắt giam, Tòa án phải hủy việc bắt giam, căn cứ theo đề nghị của công tố viên hoặc bị cáo.Mặt khác, công tố viên có thể kháng cáo ngay lập tức với quyết định hủy bỏ lệnh tạm giam. Dù vậy, sau khi hủy lệnh tạm giam mà có thêm lý do mới thì bị cáo vẫn có thể bị bắt giam trở lại.Ông Yoon hiện đang chuẩn bị cho phiên tòa trù bị xét xử đầu tiên diễn ra vào ngày 20/2 tới. Tổng thống bị cáo buộc đã thông đồng với cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun để ban bố thiết quân luật trái phép vào ngày 3/12 năm ngoái, vi phạm Hiến pháp dù tình hình lúc đó không hề có những dấu hiệu về tình trạng khẩn cấp quốc gia.