Chỉ số giá tiêu dùng tại Hàn Quốc tháng 1/2025 tăng 2,2%

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 5/2 công bố báo cáo "Xu hướng giá tiêu dùng tháng 1/2025", trong đó chỉ số giá tiêu dùng tháng trước tăng 2,2% so với cùng kỳ năm ngoái.Tỷ lệ lạm phát từng giảm xuống mức 1,6% vào tháng 9 năm ngoái, lần đầu tiên ở ngưỡng 1% sau 3 năm rưỡi, và tiếp tục duy trì trì ở ngưỡng này trong suốt 4 tháng trước khi tăng trở lại lên mốc 2% trong tháng 1 vừa qua.Giá các mặt hàng nông sản, chăn nuôi, thủy sản tăng 1,9% so với một năm trước, trong đó giá rau và các loại thịt tăng mạnh lần lượt 4,4% và 3,7%.Xét theo từng mặt hàng, giá cải thảo tăng 66,8%, củ cải tăng 79,5%, lê tăng 30,8%, cà rốt và lá rong biển khô (lá kim) lần lượt tăng 76,4% và 35,4%. Giá xăng dầu tăng 9,2% và dầu diesel tăng 5,7%, đẩy giá nhiên liệu tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2024. Cục Thống kê phân tích nguyên nhân là do giá dầu quốc tế và tỷ giá hối đoái tăng, cùng với đó là hiệu ứng cơ sở từ việc giá nhiên liệu năm ngoái ở mức thấp. Giá dịch vụ tăng 2,3%, trong đó giá dịch vụ ăn ngoài tăng 2,9%.Đặc biệt, giá dịch vụ cá nhân, không bao gồm ăn ngoài, tăng 3,5%, mức cao nhất trong 13 tháng kể từ sau tháng 12/2023. Nguyên nhân được cho là do chi phí bảo hiểm y tế và giá các sản phẩm du lịch trong kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán tăng. Giá thực phẩm chế biến cũng tăng 2,7%.Chỉ số vật giá cơ bản, phản ánh dòng chảy chung của vật giá (không bao gồm nông sản và các loại xăng, dầu), vốn có nhiều biến động, đã tăng 2% so với một năm trước. Theo cách tính của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), chỉ số này tăng 1,9%. Trong khi đó, chỉ số giá sinh hoạt, thể hiện cảm nhận thực tế về giá cả, tăng 2,5%.Cục Thống kê quốc gia nhận định việc tỷ giá hối đoái won-USD tăng vào tháng 11 và 12 năm ngoái đã ảnh hưởng đến giá nhiên liệu, và có khả năng sẽ tác động đến giá thực phẩm chế biến, ăn ngoài, nguyên liệu trong tương lai.