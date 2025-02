Đợt rét đậm tại Hàn Quốc kéo dài đến hết ngày 6/2

Photo : KBS News

Trong ngày 5/2, Hàn Quốc tiếp tục hứng chịu đợt rét đậm trên toàn quốc. Nền nhiệt sáng cùng ngày tại thủ đô Seoul ở mức -11,8 độ C, thấp hơn 0,3 độ C so với ngày hôm trước. Tại Seoul trong đêm ngày 4/2 cũng đã ghi nhận 23 vụ đồng hồ nước bị vỡ do đóng băng trong đợt rét đậm này.Nhiệt độ sáng sớm cùng ngày tại huyện Hoengseong (tỉnh Gangwon) đã giảm xuống -23,6 độ C, còn ở thành phố Paju (tỉnh Gyeonggi) là -20 độ C. Hầu hết ở các khu vực khác trên toàn quốc cũng ghi nhận nhiệt độ ban ngày duy trì ở mức âm.Nhiệt độ cao nhất vào ban ngày là -5 độ C ở Seoul, -4 độ C ở thành phố Chuncheon (tỉnh Gangwon) và thành phố Cheongju (tỉnh Bắc Chungcheong), tương tự ngày 4/2. Tuy nhiên, gió thổi mạnh nên nhiệt độ cảm nhận thực tế thấp hơn khoảng 5 độ C.Đợt rét đậm này dự kiến sẽ kéo dài đến hết ngày 6/2. Nhiệt độ sáng sớm ngày 6/2 sẽ ở mức -12 độ C tại thủ đô Seoul và thành phố Cheongju, -17 độ C tại thành phố Chuncheon.Cảnh báo đặc biệt về rét đậm hiện đã được ban hành tại khu vực miền Trung, tỉnh Bắc Jeolla và tỉnh Bắc Gyeongsang; các khu vực phía Đông tỉnh Gyeonggi và tỉnh Gangwon cũng đã ban cảnh báo rét đậm.Ngoài ra, vùng Honam (gồm thành phố Gwangju, tỉnh Nam và Bắc Jeolla) đã có tuyết rơi. Từ sáng 5/2, các khu vực như huyện Yeonggwang và huyện Shinan (tỉnh Nam Jeolla) ghi nhận lượng tuyết dày khoảng 10 cm. Trong ngày 6/2, vùng Honam dự báo có tuyết dày tối đa trên 15 cm, trong khi thành phố Gwangju và vùng ven biển phía Tây thuộc tỉnh Nam Chungcheong là 3-10 cm. Vào chiều cùng ngày, khu vực thủ đô Seoul, vùng đất liền tỉnh Gangwon, thành phố Daejeon và thành phố Sejong có lượng tuyết dày từ 1-5 cm.