Quy mô dự trữ ngoại hối của Hàn Quốc tháng 1/2025 giảm hơn 4,5 tỷ USD

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 5/2 công bố số liệu cho biết dự trữ ngoại hối của Hàn Quốc tính tới cuối tháng 1/2025 đạt 411,01 tỷ USD, giảm 4,58 tỷ USD so với một tháng trước.BOK giải thích nguyên nhân là do các cơ quan tài chính đã rút ngoại tệ được gửi vào cuối mỗi quý và giá trị đồng USD tiếp tục xu thế tăng mạnh.Cơ quan Hưu bổng quốc gia (NPS) Hàn Quốc hiện đã ký kết thỏa thuận hoán đổi tiền tệ với BOK. Theo đó, NPS có thể thu mua đồng USD với mức giá thỏa thuận trước và mở rộng hạn mức giao dịch. Điều này giúp NPS không cần phải mua đồng USD trên thị trường và tránh gây tác động đến tỷ giá hối đoái won-USD, nên lượng giao dịch hoán đổi tiền tệ trong tháng 1 đã tăng lên đáng kể. BOK giải thích các biện pháp ổn định thị trường ngoại hối cũng đã góp phần vào sự thay đổi này.Chỉ số đồng đô-la Mỹ (DXY), một chỉ số đo lường biến động của đồng USD so với 6 đồng tiền chủ chốt khác, đã giảm 0,3% trong tháng 1.Xét theo cơ cấu dự trữ ngoại hối, chứng khoán giảm 4,65 tỷ USD so với tháng trước, xuống còn 362,02 tỷ USD, chiếm 88,1%. Lượng tiền gửi ngân hàng tăng 70 triệu USD, đạt 25,29 tỷ USD, chiếm 6,2%.Tính đến cuối tháng 12/2024, Hàn Quốc đứng thứ 9 thế giới về quy mô dự trữ ngoại hối. Trung Quốc dẫn đầu với 3.202,4 tỷ USD, theo sau là Nhật Bản với 1.230,7 tỷ USD; lần lượt giảm 63,5 tỷ USD và 8,3 tỷ USD so với tháng trước đó.