Hơn 3.100 ca tử vong vượt mức tại Hàn Quốc trong 6 tháng xảy ra lỗ hổng y tế

Photo : YONHAP News

Cơ quan bảo hiểm y tế quốc gia Hàn Quốc (NHIS) ngày 5/2 công bố số liệu cho biết trong vòng từ tháng 2-7 năm ngoái, số ca tử vong vượt mức trong nước là 3.136 người. Đây là khoảng thời gian xảy ra lỗ hổng y tế do mâu thuẫn giữa giới y tế và Chính phủ về chính sách nâng chỉ tiêu tuyển sinh ngành Y.Tử vong vượt mức là số liệu cho thấy số ca tử vong cao hơn số lượng dự kiến trong điều kiện bình thường nếu không xảy ra cuộc khủng hoảng nào.Trong vòng 9 năm từ năm 2015 tới năm ngoái, tổng số ca nhập viện trên toàn quốc giai đoạn từ tháng 2 đến tháng 7 mỗi năm là hơn 41,9 triệu ca, trong đố số ca tử vong là 341.458 người, tỷ lệ tử vong là 0,81%. Tuy nhiên, trong cùng giai đoạn này vào năm ngoái, số bệnh nhân nhập viện là hơn 4,67 triệu ca, số ca tử vong là 47.270 ca, tỷ lệ tử vong là 1,01%.Xét theo tháng, số ca tử vong vượt mức của tháng 2, thời điểm các bác sĩ nội trú bắt đầu nghỉ việc tập thể, là 513 ca; tới tháng 4 giảm còn 357 ca, tháng 7 tăng lên thành 610 ca.Xét theo nhóm bệnh, số ca tử vong vượt mức cao nhất là do "mê sảng và rối loạn tâm thần hữu cơ ở người trên 65 tuổi" với 2.479 ca. Trong đó, phần lớn các ca tử vong thuộc nhóm bệnh này (2.414 ca) xảy ra tại viện dưỡng lão.Trong vòng hai tháng trở lại đây, số sinh viên đại học y nghỉ học là 18.343 người, tăng 63% so với số liệu Bộ Giáo dục tổng hợp vào tháng 11 năm ngoái. Trong số 39 trường đại học y trên cả nước, có 11 nơi có số lượng sinh viên đến trường ở mức chỉ một con số, thậm chí một trường còn không có sinh viên nào đi học.