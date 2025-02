Cán cân vãng lai năm 2024 của Hàn Quốc thặng dư hơn 99 tỷ USD

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 6/2 công bố thống kê sơ bộ về cán cân quốc tế năm 2024. Trong đó, cán cân vãng lai thặng dư 99,04 tỷ USD, quy mô lớn thứ hai từ trước đến nay sau mức 105,12 tỷ USD của năm 2015.Xét theo từng hạng mục, cán cân hàng hóa (kim ngạch xuất khẩu trừ cho kim ngạch nhập khẩu) thặng dư 100,13 tỷ USD. Kim ngạch xuất khẩu năm 2024 tăng 8,2% so với năm trước đó. Cụ thể, xuất khẩu chíp bán dẫn tăng mạnh 42,8% nhờ sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), xuất khẩu thiết bị truyền thông và tàu thuyền cũng tăng lần lượt 17,4% và 17,7%. Xét theo thị trường, xuất khẩu sang Mỹ tăng 10,4%, Trung Quốc tăng 6,6%. Đặc biệt, xuất khẩu sang Mỹ đạt 127,79 tỷ USD, ghi nhận mức cao kỷ lục 7 năm liên tiếp.Kim ngạch nhập khẩu năm ngoái giảm 1,6% so với năm 2023. Trong đó, nhập khẩu nguyên vật liệu giảm 6,1% do giá dầu và giá lương thực thế giới có xu hướng giảm ổn định. Nhập khẩu hàng tiêu dùng cũng giảm 1,3% so với năm trước đó do tâm lý tiêu dùng giảm. Ngược lại, nhập khẩu hàng hóa vốn, bao gồm trang thiết bị sản xuất chíp bán dẫn, ghi nhận mức tăng 5,1% so với một năm trước.Cán cân dịch vụ năm 2024 tiếp tục thâm hụt với 23,7 tỷ USD, được phân tích là do thâm hụt từ lĩnh vực du lịch và dịch vụ gia công. Cán cân thu nhập sơ cấp (thu nhập từ tiền lương, cổ tức, lãi) thặng dư hơn 26,6 tỷ USD. Tài sản ròng trong tài khoản tài chính (tài sản trừ đi nợ) thặng dư 95,21 tỷ USD, cao gần gấp ba lần so với mức 32,08 tỷ USD trong năm 2023, quy mô cao thứ ba trong lịch sử.Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Hàn Quốc tăng 33,36 tỷ USD, đầu tư chứng khoán cũng tăng 50,29 tỷ USD. Đặc biệt, khi các nhà đầu tư Hàn Quốc mua mạnh cổ phiếu Mỹ trong năm 2024 do kỳ vọng vào AI và việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ giảm lãi suất, khoản đầu tư chứng khoán tại nước ngoài của Hàn Quốc ghi nhận 72,25 tỷ USD, tăng 26,83 tỷ USD so với năm 2023. Ngược lại, đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào Hàn Quốc đạt 21,96 tỷ USD, giảm 15,18 tỷ USD so với năm trước đó.