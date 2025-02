Quan chức an ninh Hàn-Mỹ điện đàm lần đầu trong nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump

Photo : YONHAP News

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 6/2 ra thông cáo báo chí cho biết Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Shin Won-shik tối một ngày trước đã có cuộc điện đàm với Cố vấn An ninh quốc gia Nhà Trắng Michael Waltz.Hai bên đã trao đổi ý kiến về quan hệ Hàn-Mỹ, hợp tác trong khu vực và toàn cầu trong đó có vấn đề Bắc Triều Tiên và hợp tác Hàn-Mỹ-Nhật. Đây là cuộc trao đổi đầu tiên giữa quan chức an ninh hai nước kể từ sau khi Chính phủ mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump ra mắt.Chánh Văn phòng Shin chúc mừng ông Michael Waltz nhậm chức Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng, bày tỏ niềm tin rằng quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ sẽ càng được củng cố hơn dưới thời Chính phủ Tổng thống Trump. Về phần mình, ông Waltz cũng đồng tình, kỳ vọng Seoul và Washington sẽ mở rộng hợp tác ở nhiều lĩnh vực đa dạng.Quan chức an ninh hai nước nhất trí sẽ gặp mặt tại thủ đô Washington trong thời gian sớm nhất để trao đổi sâu rộng hơn.