Cơ quan Chính phủ và doanh nghiệp Hàn Quốc chặn sử dụng DeepSeek

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 5/2 đã quyết định hạn chế truy cập vào nền tảng trí tuệ nhân tạo DeepSeek của Trung Quốc từ các máy tính có quyền truy cập bên ngoài, do các cơ quan này lưu trữ nhiều thông tin mật nhạy cảm trong ngoại giao và thương mại.Việc các cơ quan Chính phủ Hàn Quốc giới hạn truy cập vào ứng dụng DeepSeek xuất phát từ lo ngại quá trình sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh có thể dẫn đến rò rỉ thông tin mật. Bộ Hành chính và an toàn một ngày trước đã gửi công văn, yêu cầu các cơ quan trung ương và chính quyền địa phương tại 17 tỉnh thành cần thận trọng khi sử dụng các AI tạo sinh như DeepSeek và ChatGPT.Công văn có nội dung về việc hạn chế nhập thông tin cá nhân vào AI tạo sinh và không nên tin tưởng tuyệt đối vào kết quả mà trí tuệ nhân tạo đưa ra. Tuy nhiên, công văn không có nội dung chỉ rõ rằng phải hạn chế sử dụng đối với DeepSeek.Sau khi nhận được công văn trên, các cơ quan khác như Bộ Môi trường, Bộ Y tế và phúc lợi, Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc ngày 6/1 cũng đã đưa ra quyết định chặn hoàn toàn truy cập vào DeepSeek do lo ngại về việc thu thập quá mức dữ liệu cá nhân của nền tảng này.Một số cơ quan ít liên quan đến vấn đề an ninh quốc gia, không xử lý thông tin mật như Bộ Giáo dục và Bộ Lao động Hàn Quốc cũng đang cân nhắc phương án thận trọng hơn trong việc sử dụng DeepSeek thay vì chặn truy cập hoàn toàn.DeepSeek bị chỉ trích vì thu thập quá mức thông tin người dùng trong quá trình đào tạo AI. Nhiều quốc gia như Australia, Nhật Bản và Đài Loan đã bắt đầu đưa ra các quy chế về việc sử dụng DeepSeek.Ủy ban bảo vệ thông tin cá nhân Hàn Quốc trước đó đã gửi văn bản yêu cầu công ty mẹ của DeepSeek tại Trung Quốc làm rõ các hạng mục và quy trình thu thập, phương pháp xử lý và lưu trữ thông tin cá nhân của người dùng, nhưng chưa nhận được phản hồi.Ở khối tư nhân, ngày càng có nhiều công ty Hàn Quốc cấm sử dụng DeepSeek. Sau khi công bố quan hệ đối tác chính thức với công ty OpenAI của Mỹ, hãng Kakao đã ra thông báo nội bộ cấm sử dụng DeepSeek trong công việc. Đây là công ty công nghệ thông tin lớn đầu tiên tại Hàn Quốc ra lệnh cấm dùng DeepSeek. Ngoài ra, hãng viễn thông LG Uplus cũng đã ra thông báo hướng dẫn bảo mật thông tin, liên quan đến việc cấm sử dụng DeepSeek.Trong khi đó, các tập đoàn lớn như hãng điện tử Samsung, tập đoàn SK và hãng điện tử LG đang tự phát triển AI tạo sinh nội bộ, cấm sử dụng các phần mềm bên ngoài không được phê duyệt trên máy tính của công ty.